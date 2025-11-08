طارق نور: التحول من الإعلام الورقي إلى الإلكتروني يتطلب الابتكار المستمر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 12:20 مساءً - قال طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه منذ 7000 سنة كتب المصريون القدماء المعلومات على الحجارة، حتى وصلت إلينا الآن، الأمر الذى ظهر جليا في افتتاح المتحف المصرى الكبير والوفود التى وصلت إلى مصر مما يدل على قوة المعلومات عبر الزمن .

وأكمل أنه لا أحد يعلم الآن فى ظل الذكاء الاصطناعى من يتحكم فى صناعه الإعلام فى النهاية، مكملا أنه شهد تحول المعلومات منذ فترة طويلة من الصحف الورقية والأغانى والإعلانات حتى ما نشاهده الان، مضيفا أن من يتحكم فى صناعه الإعلام هو صاحبها- صاحب الوسيله الإعلامية - ويظل الإعلام موجه دائما و لكن بطريقه احترافيه لخدمه البلاد.



وأضاف طارق نور أن مناعه الإنسان الطبيعيه هى من ستحميه من اى تدخل أو اخطاء او معلومات مغلوطة طبقا لقوانين و قواعد البلاد، مضيفا :" الابداع و الابتكار فى المحتوى سيظل موجود دائما ولكن الآن لم يعد قويا في الوسائل الإعلامية، فنشاهد مثلا منصات مثل التيك توك تحتوى على العديد من الأفكار و الإبتكارات، و أن الاعتماد القوى الان على الذكاء الاصطناعى فى نقل الاخبار و المقالات و غرف الاخبار و المراسلين و غيرها يقوض من قوة الاخبار .



جاء ذلك خلال منتدى مصر للإعلام فى نسخته الثالثة، تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟" خلال الندوة الأولى بعنوان الإعلام: كيف تغير؟.



و من جانبها قالت كارولين فرج، نائبة رئيس شبكة CNN العالمية ورئيسة تحرير CNN بالعربية، أن المؤسسات العالميه تعتمد على نضج الإعلامى و المؤسسه فى نقل المعلومات، لانه فى ظل أن السوشيال ميديا الان أصبحت السلطة الخامسة حيث يمتلك الجميع حسابات على السوشيال ميديا فى الحصول على المعلومات .



و أضافت أن من يقود العمليه الاعلاميه الان - للاسف - هو الجمهور حيث تذهب المؤسسات الى ما يريد الجمهور .

وقالت مايا سبليني، مديرة التحرير القسم العربى بقناة فرانس 24. أن غابت الثقه و المصداقيه. بين الوسيلة الاعلاميه و القارئ ستندثر تلك الوسيلة، فلابد من الحياديه التامه وكل المصداقيه فى نقل الاخبار و المعلومات و الموضوعيه التامه و فتح المجال لآراء مختلفه .

فيما قال فوتر فان تونجرين الرئيس التنفيذى لـ RNTC Media أنه لابد على الوسائل الاعلاميه التطور دائما بأسلوب احترافى لنقل المعلومات



وكشفت إدارة "منتدى مصر للإعلام "عن أن نسخة هذا العام ستبحث مستقبل صناعة الإعلام فى ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة على جميع الأصعدة.



وأوضحت إدارة المنتدى أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة باتت قوة تعيد صياغة مستقبل الصناعة، ما يحتم على وسائل الإعلام اتخاذ خطوات عدة لمواكبة تلك التطورات لضمان استمرار عملها وفاعليتها.

وأشارت إدارة المنتدى إلى أن نسخة هذا العام ستكون استثنائية على جميع الأصعدة وسيشارك فيها نخبة من أبرز صناع الإعلام فى مصر والمنطقة العربية والعالم، يطرحون رؤاهم وخبراتهم، ويبحثون آليات تطوير الإعلام على مستوى الفرد والمؤسسة، وذلك بحضور شخصيات محلية ودولية رفيعة المستوى.



ويعقد منتدى مصر للإعلام 2025، بالتعاون مع عدد من الشركاء المصريين والإقليميين والدوليين البارزين.