الوطنية للانتخابات: تصويت المصريين في الخارج شهد مشاركة مكثفة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 01:16 مساءً - أكد المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 شهد مشاركة مكثفة، وهو ما يعكس زيادة الوعي لدى المواطنين حول أهمية الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح بنداري أن الهيئة كانت على أتم الاستعداد منذ البداية، خاصة في الدول العربية مثل الكويت والسعودية والإمارات، نظراً لتواجد أعداد كبيرة من المصريين من الوجه القبلي، مشيراً إلى التنسيق الكامل بين الهيئة ووزارة الخارجية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. وأشاد بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير البنية التكنولوجية اللازمة لتيسير العملية، بما يشمل التواصل مع السفارات وإعداد البرامج والتطبيقات الإلكترونية لمساعدة الناخبين.

وأشار المستشار أحمد بنداري إلى أن التطبيقات التي أطلقتها الهيئة الوطنية للانتخابات أسهمت بشكل كبير في تسهيل معرفة الناخبين بمكان لجانهم الفرعية وكثافات التصويت، مما قلل من الازدحام وساعد على تصويت المواطنين بسهولة وسرعة.

وحول دقة وشفافية العملية الانتخابية، أشار المستشار أحمد بنداري إلى أن فرز الأصوات يتم عبر رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج، ويتم إدخال النتائج إلكترونياً في منظومة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إرسالها بالحقائب الدبلوماسية إلى القاهرة، مؤكداً أن التواجد المباشر لعدد من المترشحين في المقرات الانتخابية بالخارج يعكس التزام الجميع بمتابعة العملية وضمان نزاهتها.

وأضاف بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع مؤشرات اليوم الأول و"من المتوقع استمرار ارتفاع نسب التصويت في الدول المختلفة، خاصة مع وعي المواطنين وبرامج تسهيل العملية الانتخابية التي تم تنفيذها"، مؤكداً أن افتتاح المقرات الانتخابية في الخارج يتم بشكل تدريجي حيث تم فتح 52 مقرًا حتى الآن، وسيتم استكمال فتح الـ87 مقرًا المتبقية.

واختتم بنداري حديثه بتوجيه رسالة للمصريين بالخارج قائلاً: "ادخلوا إلى صناديق الاقتراع بحمل مسؤوليتكم الوطنية، فمصر تستحق أن يعبر كل مواطن عن رأيه، ونلتزم بتقديم انتخابات حرة ونزيهة وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية".