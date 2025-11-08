نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل ملعب توتنهام هوتسبير بلندن Tottenham Hotspur Stadium (London)، الذي يتسع لـ62 الف متفرج، مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، بدءًا من الساعة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، والساعة 12:30 بتوقيت غرينتش GMT، ونُقلت في بث مباشر عبر قناة بي ان سبورتس 1، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

كما غاب عن تشكيلة مانشستر يونايتد الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز بسبب إصابته في الركبة، وفي المقابل افتقد توتنهام العديد من لاعبية بسبب إصابات مختلفة.

وغاب عن تشكيلة توتنهام كل من الثلاثي الإنجليزي أرتشي جراي، وجايمس ماديسون، ودومينيك سولانكي بسبب إصابات في القدم مختلفة.

بينما غاب الروماني راضو دراجوسن والسويدي ديان كولوسفيزكي بسبب إصابتهم في الركبة، وافتقد السبيرز ايضًا لخدمات المالي يفيس بيسوما والياباني كوتا تاكاي بسبب إصابات في القدم.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الغاني محمد قدوس بسبب إصابة خفيفة، في حين غاب السويدي لوكاس بيرجفال لإصابته في الرأس، والويلزي بين دافيز لإصابته في العضلات.

يعيش توتنهام حالة من التذبذب الواضح هذا الموسم، رغم محاولاته المتكررة للعودة إلى سكة الانتصارات، فقد دخل اللقاء مدفوعًا بانتصار مهم في دوري أبطال أوروبا على كوبنهاغن برباعية نظيفة، لكنه ما زال يعاني من اهتزاز نتائجه في الدوري بعد سقوطه أمام تشيلسي وخسارته قبلها من نيوكاسل.

أما مانشستر يونايتد فيدخل المباراة بصورة مختلفة تمامًا، فبعد أن بدأ الموسم بشكل متذبذب، يعيش الآن مرحلة صعود واضحة، حيث حقق 3 انتصارات في آخر 4 مباريات في الدوري، أبرزها الفوز على برايتون والانتصار الثمين في ديربي الشمال الغربي أمام ليفربول.

ورغم تعادله الأخير أمام نوتنغهام، إلا أنه ما زال يظهر شخصية أقوى على المستوى التكتيكي والبدني مقارنة ببداية الموسم.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتوتنهام

لعب الشياطين الحمر أمام السبيرز أكثر من 60 مباراة بداية من 2004 حتى 2025، وكانت المباراة الأولى في سبتمبر 2004 قد انتهت بفوز اليونايتد بهدف نظيف ضمن جولات البريمييرليغ.

ويرجع أول فوز لتوتنهام على نظيره إلى سبتمبر 2012، بنتيجة 3-2 بعد سلسلة من الخسائر امتدت لـ 14 مباراة انتصر فيها الشياطين الحمر، كانت جميعها في الدوري الإنجليزي.

أما في آخر 10 مواجهات خاضها الفريقان، فقد هيمن توتنهام على نتيجة المباريات، حيث انتصر في آخر 5 لقاءات متتالية، بينما تمكن اليونايتد من الفوز في 3 لقاءات فقط.