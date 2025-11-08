نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة النصر ضد نيوم اليوم في الدوري السعودي 2025-2026.. القنوات الناقلة والمعلق وموعد المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق النصر لمواجهة صعبة أمام نيوم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة السعودية بشغف كبير، حيث يسعى العالمي لمواصلة سجله المثالي وتحقيق الفوز الثامن على التوالي.

ويحتل النصر صدارة الدوري برصيد 21 نقطة بعد 7 انتصارات متتالية، بينما يسعى نيوم لتعزيز مركزه السابع برصيد 13 نقطة واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم اليوم في الدوري السعودي

تنقل مباراة النصر ونيوم بث مباشر عبر قناة ثمانية التي حصلت على حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وتعد الوسيلة الرسمية الوحيدة لمتابعة المباراة بجودة عالية على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.

تردد قناة ثمانية على عرب سات: 11919، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، معدل التصحيح 3/4

تردد قناة ثمانية على نايل سات: 12360، الاستقطاب عمودي، الترميز 27500، معدل التصحيح 3/4

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر ونيوم اليوم

يمكن لمتابعي الدوري السعودي مشاهدة مباراة النصر ونيوم عبر التطبيق الخاص بقناة ثمانية، والذي يوفر البث المباشر مجانًا للجماهير دون الحاجة لأي اشتراك، مما يتيح متابعة المباراة بجودة عالية ومن أي مكان.

معلق مباراة النصر ونيوم في الدوري السعودي 2025-2026

يتولى المعلق السعودي مشاري القرني التعليق على أحداث المباراة، حيث يقدم متابعة حماسية وتحليلًا فنيًا مستمرًا لإثراء تجربة المشاهدين وجعل متابعة المباراة أكثر متعة.

موعد مباراة النصر ونيوم اليوم في الدوري السعودي

تنطلق المباراة اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 16:50 بتوقيت مكة المكرمة، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية، في مواجهة قوية يسعى من خلالها كل فريق لتحقيق نقاط ثمينة في جدول ترتيب دوري روشن.

موقف الفريقين قبل مباراة النصر ونيوم

يخوض النصر اللقاء متصدرًا الدوري السعودي بعلامة كاملة بعد 7 انتصارات متتالية، ويطمح لتحقيق الفوز الثامن لمواصلة السيطرة على البطولة.

في المقابل، يسعى نيوم لاستغلال قوته الهجومية والجماهيرية لتعزيز موقعه في المركز السابع، وسط توقعات بمباراة حماسية بين الفريقين وندية واضحة في معظم فترات اللقاء.