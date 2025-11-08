نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة نيوم والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. القنوات الناقلة وطرق مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم نحو استاد مدينة الملك خالد الرياضية الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين نيوم والنصر ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مباراة ينتظرها جمهور الكرة السعودية بشغف كبير نظرًا للمستوى المميز الذي يقدمه النصر هذا الموسم ورغبة نيوم في تحقيق نتيجة قوية أمام متصدر الدوري.

ويخوض النصر اللقاء بهدف الحفاظ على سجله المثالي في المسابقة بعد سلسلة انتصارات متتالية جعلته منفردًا بالصدارة، بينما يسعى نيوم لتقديم أداء قوي يقوده للاقتراب من المراكز الأولى.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

تنقل مواجهة نيوم والنصر عبر قناة ثمانية 1 HD الخاصة بنقل مباريات دوري روشن السعودي للموسم الجديد، حيث أعلنت الشبكة تخصيص هذه القناة لنقل المباراة المرتقبة وسط تغطية كاملة تشمل التحليل الفني قبل وبعد اللقاء.

وتوفر القناة جودة بث عالية وصوت واضح، مما يجعلها الخيار الأول للجماهير الراغبة في متابعة المباراة بشكل مباشر.

تردد قنوات ثمانية الناقلة للدوري السعودي

يمكن استقبال قنوات ثمانية الناقلة لمباراة اليوم عبر القمرين عرب سات ونايل سات على الترددات التالية:

القمر عرب سات | التردد 11919 | الاستقطاب أفقي H | الترميز 27500 | معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات | التردد 12360 | الاستقطاب عمودي V | الترميز 27500 | معدل الخطأ 3/4

توفر هذه الترددات إمكانية مشاهدة المباراة بجودة عالية دون انقطاع، ما يجعل متابعة الدوري السعودي تجربة مميزة للمشاهدين.

كيف تشاهد مباراة نيوم والنصر عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق ثمانية الذي أطلقته شبكة القنوات ليتيح للمستخدمين مشاهدة المباريات مباشرة عبر الهواتف الذكية والأجهزة الذكية.

ويقدم التطبيق بثًا مستقرًا وجودة عالية إضافة إلى واجهة سهلة الاستخدام، وهو خيار مناسب للمشجعين الذين يفضلون متابعة المباريات أثناء التنقل أو من خلال الأجهزة المحمولة.

معلق مباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

يتولى المعلق مشاري القرني التعليق على قمة نيوم والنصر، وهو أحد أبرز الأصوات التي تنقل مباريات الدوري السعودي بإيقاع حماسي وتحليل دقيق للأحداث داخل الملعب، مما يضفي على اللقاء أجواءً مميزة تزيد من متعة المتابعة.

موقف الفريقين قبل مباراة نيوم والنصر

يخوض النصر المباراة متصدرًا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بعد سبعة انتصارات متتالية رفعت رصيده إلى 21 نقطة، ويسعى الفريق لمواصلة السلسلة الإيجابية وتأكيد هيمنته على البطولة.

ويدخل الفريق بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الفيحاء بهدفين لهدف في مباراة مثيرة حُسمت في دقائقها الأخيرة بواسطة كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.

أما نيوم، فيحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة ويأمل في استغلال الدعم الجماهيري على ملعبه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، خصوصًا بعد التعاقدات القوية التي قام بها الفريق هذا الموسم والتي جعلته منافسًا شرسًا للفرق الكبرى.

موعد مباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

تنطلق مباراة نيوم والنصر اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 16:50 بتوقيت السعودية و17:50 بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية في مواجهة ينتظر أن تكون قوية بين فريقين يمتلكان دوافع كبيرة لتحقيق الفوز.