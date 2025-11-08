نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة أرسنال وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي 2025.. الموعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم نحو ملعب النور الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين أرسنال وسندرلاند ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة يسعى خلالها كل من الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب.

ويخوض أرسنال اللقاء بهدف توسيع الفارق في الصدارة بعد عروض قوية قدمها منذ بداية الموسم، بينما يدخل سندرلاند المباراة بدافع استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة كبيرة أمام المتصدر.

موعد مباراة أرسنال وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق مباراة أرسنال وسندرلاند اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب النور الذي يشهد مواجهة تحمل أهمية خاصة في ظل تقارب مستوى الكثير من فرق المقدمة هذا الموسم.

ويُتوقع أن يحظى اللقاء بمتابعة جماهيرية ضخمة نظرًا للمستوى القوي الذي يقدمه الفريقان في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وسندرلاند اليوم

تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD بصفتها الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في المنطقة العربية، وتقدم القناة تغطية مميزة للمباراة من خلال استوديو تحليلي قبل المواجهة وبعدها، إلى جانب متابعة فنية مفصلة لأبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريقين.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال وسندرلاند

يدخل أرسنال مباراة اليوم متصدرًا جدول الترتيب برصيد 25 نقطة جمعها من 10 مباريات، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مرة واحدة فقط، ليواصل تقديم واحد من أفضل مواسمه في البريميرليج.

أما سندرلاند، فيحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة، متساويًا مع ليفربول وبورنموث، بعد مسار مميز خاض خلاله 10 مباريات فاز في 5 منها وتعادل في 3 وتلقى الهزيمة مرتين فقط، ما يجعله منافسًا قويًا خلال المرحلة الحالية من الموسم.

أرسنال يسعى للابتعاد بالصدارة وسندرلاند يتسلح بالجماهير

يأمل أرسنال في مواصلة انتصاراته بالدوري والابتعاد أكثر في صدارة الترتيب، خصوصًا بعد فوزه الأخير على سلافيا براج بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، مما رفع معنويات الفريق قبل مواجهة اليوم؛ ويقدم أرسنال مستويات قوية محليًا، حيث فاز في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري.

في المقابل، يدخل سندرلاند المباراة بطموحات كبيرة رغم صعوبة المنافس، ويبحث عن تعويض تعادله الأخير أمام إيفرتون، مستغلًا دعمًا جماهيريًا كبيرًا على ملعبه الذي لطالما كان نقطة قوة للفريق في المواجهات الكبرى.

التشكيل المتوقع لأرسنال أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: لويس سكيلي، جابريل ماجاليش، ويليام ساليبا، تيمبر

وسط الملعب: إيزي، زوبيميندي، ديكلان رايس

خط الهجوم: جابريل مارتينيلي، فيكتور جيوكيريس، بوكايو ساكا

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب على أسلوب هجومي متوازن يضمن السيطرة على وسط الملعب مع الضغط المستمر على دفاع سندرلاند، فيما يستعد أصحاب الأرض للرد عبر السرعات العالية والهجمات المنظمة التي تعد أحد أبرز أساليب لعبهم هذا الموسم.