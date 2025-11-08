نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن بدء عمل غرفة عمليات لمتابعة شكاوى الصحفيين خلال انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المرصد المصري للصحافة والإعلام عن بدء عمل غرفة العمليات المركزية، المعنية بمتابعة شكاوى الصحفيين والصحفيات أثناء التغطية الميدانية والإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025، وتقديم الدعم القانوني الفوري في حالات المنع، أو التضييق، أو الاعتداء، أو المصادرة، أو الاستدعاءات الأمنية المرتبطة بالنشر.

وقال المرصد في بيان له، إن ذلك يأتي في ضوء الاستعدادات الجارية لانطلاق الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، يومي الأحد والإثنين 10 و11 نوفمبر 2025،

وأضاف المرصد أن الغرفة تباشر عملها اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح الأحد 10 نوفمبر، وحتى إعلان النتائج النهائية، لتغطية جميع مراحل العملية الانتخابية، مع إمكانية تمديد نشاطها في حال وجود جولة إعادة مقررة في 8 و9 ديسمبر 2025.

وقال أشرف عباس المدير التنفيذي للمرصد المصري للصحافة والإعلام، إن تشكيل غرفة عمليات خاصة خلال الانتخابات البرلمانية، يأتي في إطار التزام المرصد بحماية الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم، ومتابعة أي انتهاكات قد يتعرّضون لها أثناء التغطية، مؤكدًا أن الحق في التغطية الصحفية ليس منحة، بل ضمانة دستورية وقانونية، وعرقلة أداء الصحفيين تُعد انتهاكًا لحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة".

وأضاف: “المرصد سيتعامل بجدية مع كل بلاغ يرد إليه، وسيوثّق الانتهاكات بدقة، ويُنسّق مع الجهات النقابية والقانونية المعنية لضمان التدخل السريع وحماية الصحفيين".

وأكد المرصد، أن غرفة العمليات ستعمل على مدار الساعة عبر وحدتي الرصد والدعم القانوني، وفق منهجية مهنية مستقلّة تستند إلى التحقق من الوقائع وتوثيقها، بما يتفق مع المعايير الدولية لحرية الصحافة، مع ضمان السرية الكاملة لهوية المبلّغين والمصدرين.

قنوات التواصل المخصصة لتلقي الشكاوى وطلبات الدعم القانوني:

الخط الساخن (واتساب): 01016653013

خطوط الطوارئ: 01557774094 – 01507373733

البريد الإلكتروني: [email protected] / [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.eojm.org

وكسف المرصد، عن إصدار تقرير تفصيلي يوثّق ما ورد من شكاوى وانتهاكات، في ختام العملية الانتخابية، وتقديم تحليلًا للأنماط والتوصيات القانونية والمهنية؛ بهدف العمل على تحسين بيئة العمل الصحفي خلال الاستحقاقات المُقبلة.