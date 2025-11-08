نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة عمليات بـ "الصحفيين" لانتخابات مجلس النواب.. والنقابة تُهيب بالجهات الرسمية تسهيل عمل الزملاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات من أعضاء مجلس النقابة، والجهاز الإداري لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025م، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن الغرفة تعمل على مدار الساعة بدايةً من 10 نوفمبر الجاري، الذي سيشهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل للمرحلة الأولى، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات للمرحلة الثانية.

وتتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على أرقام: (01005741555)-(01505834930)-(01095469966) - (01280992299) - (01099744659)-(01061949100).

وأهابت النقابة بالزملاء تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأي من المرشحين، كما أهابت بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان وفي محيطها.