سفير مصر بروسيا: الإقبال المتزايد من المصريين على التصويت بموسكو يعكس وعيًا وطنيًا كبيرًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 05:24 مساءً - أكد سفير مصر في روسيا حمدي شعبان، أن العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج تسير بسلاسة وتشهد إقبالًا متزايدًا من أبناء الجالية المصرية.

وأوضح السفير - في تصريحات خاصة لراديو النيل - أن روسيا دولة واسعة جغرافيًا، والمصريون منتشرون في مختلف المدن، ما جعل العديد منهم يأتون من خارج موسكو خصيصًا للإدلاء بأصواتهم، مضيفا "شهدنا أمس توافدًا كبيرًا من الناخبين، واليوم يستمر الإقبال بشكل جيد للغاية، وسط أجواء من التنظيم والانضباط".

وأشار إلى أن السفارة بذلت جهودًا مكثفة للترويج والتعريف بالعملية الانتخابية عبر وسائل الإعلام والمنصات المختلفة، لافتًا إلى أن المصريين في روسيا أظهروا وعيًا كبيرًا بأهمية المشاركة حتى قبل حملات التوعية.

وأشاد السفير بدور روابط الجالية المصرية في روسيا التي تواصلت منذ فترة طويلة مع البعثة الدبلوماسية لتسهيل عملية التصويت، مؤكدًا أن السفارة تولي اهتمامًا خاصًا بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم أفراد الأمن وأعضاء البعثة بمساعدتهم في جميع مراحل التصويت.

وختم السفير حمدي شعبان تصريحه بالتأكيد على أن المشاركة في هذا الاستحقاق السياسي ليست مجرد حق، بل واجب وطني يعكس حرص المصريين بالخارج على المساهمة في صناعة مستقبل مصر في المرحلة المقبلة.