التضامن الاجتماعي تشارك في حدث عربي رفيع المستوى بالدوحة حول "التسويق المبتكر لمشروعات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات الحدث العربي رفيع المستوى الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان "التسويق المبتكر لمشروعات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة"، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وبمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين العرب وممثلي الهيئات الدولية.

وشارك في الجلسة كل من الوزير مفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة سارة الجزار، المستشار باتحاد الغرف العربية، والدكتور عبد الرحمن غالب، مستشار غرفة تجارة طرابلس ولبنان الشمالي في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من النماذج الرائدة من الشباب المخترعين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ونخبة من الأسر المنتجة، وبحضور الأستاذ رامي عباس، استشاري تنظيم المؤتمرات والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتناول الحدث سبل التسويق الإلكتروني لمنتجات الأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة عبر المنصات الرقمية، حيث استعرض المشاركون التجارب العربية الناجحة والمبادرات الوطنية في مجالات التسويق الرقمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الجلسة، تمت الإشادة بالتجربة المصرية في تطوير منظومة التسويق الإلكتروني، ولا سيما من خلال منصة "سوق مصر الإلكتروني" التي توفر التدريب والدعم الفني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض الأستاذ رامي عباس جهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم وتمكين الأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال فتح منافذ تسويقية دائمة ومعارض "ديارنا" المنتشرة بمختلف المحافظات، والتي تمثل منصة لترويج المنتجات اليدوية والتراثية محليًا ودوليًا.

كما عرض عباس مبادرة منصة "أيادي" الإلكترونية التي تعمل الوزارة على تدشينها حاليًا بالتعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية، بهدف تسويق منتجات الأسر المنتجة وفتح آفاق جديدة للتصدير والمشاركة في المعارض الخارجية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتحسين جودة المنتجات.

واستعرض المشاركون كذلك أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات في بلدانهم، وجهود الحكومات في التغلب عليها عبر توفير التدريب والدعم المالي والتقني.

وفي ختام الفعالية، قام الحضور بجولة تفقدية في المعرض المصاحب للحدث، والذي ضم نماذج متنوعة من منتجات الأسر المنتجة والمشروعات الريادية للأشخاص ذوي الإعاقة، تعكس ثراء التجارب العربية في هذا المجال.



