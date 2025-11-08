سفارة مصر بالكويت تعلن مد التصويت في انتخابات "النواب" لتمكين المتواجدين من الإدلاء بأصواتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - أعلنت سفارة مصر فى الكويت، مد باب التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 فى اليوم الثانى والأخير من تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى، حتي يتمكن الناخبين المتواجدين فى السفارة من الإدلاء باصواتهم، حيث توافد أعداد كبيرة على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم.

وتم تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة حول العالم، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة داخل اللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية بالخارج، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة.