عاجل- الأمم المتحدة تحذر من موجة كوليرا خطيرة في السودان وتدعو لحماية المدنيين

أحمد جودة - القاهرة - انتشار وباء الكوليرا في السودان

قال أنطوان جرير، نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، إن البلاد تواجه منذ شهرين موجة جديدة من تفشي الكوليرا في مناطق عدة، أبرزها دارفور، وأضاف أن منظمة الصحة العالمية واليونييسف تتعاونان مع شركاء محليين لمواجهة الوباء والحد من انتشاره وحماية السكان الأكثر ضعفًا.

التحديات الإنسانية وسط العنف

أوضح جرير، في لقاء خاص ببرنامج "الحصاد الأفريقي" على شاشة القاهرة الإخبارية، أن انتشار الأمراض يأتي في ظل تداعيات الحرب والعنف المستمرة، ما يزيد معاناة المدنيين ويجعلهم عرضة لخطر صحي وأمني مزدوج.

وأشار إلى أن مقاطع الفيديو التي توثق العنف في الفاشر تظهر جزءًا من حجم الكارثة الإنسانية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تعمل على حماية المدنيين وتأمين المناطق المتأثرة من الاعتداءات.

الدعوة للحل السياسي

شدد المسؤول الأممي على ضرورة جمع الأطراف السودانية على طاولة مفاوضات شاملة، بهدف إنهاء الانتهاكات المتكررة وحماية المدنيين، مؤكدًا أن الحل السياسي الدائم هو السبيل لضمان حياة آمنة وكريمة للسكان في السودان.