القاهرة - محمد ابراهيم -

تقدم قناة dmc تغطية إعلامية شاملة وحصرية لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، الذي ينطلق خلال الفترة من (12 - 21) نوفمبر الجاري.

وتواكب "dmc"، الشريك الإعلامي لمهرجان القاهرة، الحدث السينمائي الأهم في المنطقة من خلال مجموعة من البرامج الخاصة واللقاءات الحصرية مع أبرز الفنانين والمخرجين وصناع الأفلام المشاركين.

تغطية حصرية كاملة لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على "dmc"

وتركّز التغطية على تسليط الضوء على الأعمال المتنافسة في المسابقة الرسمية، واستعراض أهم الفعاليات المصاحبة، والندوات، والعروض العالمية الأولى للأفلام، مع إبراز الجهود التي يبذلها المهرجان في دعم صناعة السينما العربية والعالمية.

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.