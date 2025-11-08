سفيرة مصر في أنجولا: العملية الانتخابية تسير بسلاسة وإقبال متناسب مع حجم الجالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 08:16 مساءً - أكدت السفيرة نيفين الحسيني سفيرة مصر لدى أنجولا أن العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج تسير بسلاسة منذ انطلاقها أمس /الجمعة/ بمقر السفارة المصرية.

وأوضحت السفيرة نيفين الحسيني - في تصريحات خاصة لراديو النيل - أن الاقتراع بدأ في التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً، مشيرة إلى أن الجالية المصرية في أنجولا صغيرة نسبيًا، مشيرة إلى أن السفارة المصرية حرصت على التنويه عن الانتخابات عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان وصول المعلومات لكافة أفراد الجالية.

وأضافت أن العملية الانتخابية لم تشهد أي معوقات حتى الآن، حيث يجري التصويت في مكان واحد بالسفارة مع التأكيد على جاهزية البرنامج الإلكتروني الخاص بالانتخابات بفضل التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

كما أوضحت أنه يتم طباعة استمارات التصويت عقب إدخال الرقم القومي للناخبين، منوهة إلى أن نسبة الإقبال على التصويت معقولة ومتناسبة مع حجم الجالية المصرية، مشددة على أن المشاركة في الانتخابات حق سياسي أصيل لكل مواطن مصري بالخارج.