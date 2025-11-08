انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات لتغطية انتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 08:16 مساءً - انطلقت أعمال لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي، اليوم /السبت/، لتغطية انتخابات مجلس النواب، والمشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2025.

وعُقد الاجتماع الأول للجنة في مقر الهيئة، بحضور أعضائها من نخبة الخبراء والأكاديميين والإعلاميين، والتقت اللجنة بالقاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية العمل المنهجية ووضع ضوابط الرصد، والتأكيد على الأهمية القصوى لدور اللجنة في ضمان تغطية إعلامية محايدة ومهنية للعملية الانتخابية.. كما تضمن الاجتماع وضع إطار تنفيذي عملي لمهام اللجنة، حيث تم التأكيد على الرصد الشامل واليومي لجميع وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وتقديم تقارير تحليلية وموضوعية للهيئة، وضرورة الالتزام بالحياد التام والموضوعية في التغطية، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، ومكافحة أي محتوى إعلامي يتضمن تحريضاً أو إساءة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عمل اللجنة يمثل مرجعية احترافية للهيئة، ويساهم في تحقيق الرقابة الذاتية والمهنية على الأداء الإعلامي، وهو ما يعزز من نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي.

‎ويتولى رئاسة اللجنة القاضى محمد على حسن عبدالواحد عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضم في عضويتها عددا من القضاة والخبراء والإعلاميين، من بينهم: المستشار شريف محمد منير حشيش، والمستشار هانى أحمد محمد جادالله عضوا مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب كل من الدكتور أحمد إبراهيم مصطفى سليمان نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، وعلاء الدين ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وعمرو رأفت الخياط عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمعطى أبوزيد مستشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

‎كما تضم اللجنة نخبة من الخبراء والأكاديميين في مجالي الصحافة والإعلام، من بينهم: الدكتورة ثريا أحمد البدوى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة شيرين سلامة السعيد الأستاذ المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام، وأميمة شكرى ممثلة عن الهيئة الوطنية للإعلام، وتغريد حسين ممثلة عن الهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى محمد عبدالحافظ الخبير فى مجال الصحافة، والإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ الخبير في مجال الإعلام، وأيمن ولاش مدير عام المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات.