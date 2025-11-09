نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب عدد من أهالي جنوب الجيزة بسبب تجاهل النواب وضعف الخدمات الأساسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي جنوب الجيزة، ولا سيما في مركز العياط، بسبب ما وصفوه بـ "تجاهل نواب البرلمان للمصلحة العامة"، مؤكدين أن أداء النواب خلال الدورتين الماضيتين لم ينعكس بأي تحسن على الخدمات أو المرافق العامة في المنطقة.

وقال عدد من الأهالي لـ "دوت الخليج" إن مركز العياط لا يمتلك من مقومات المدن سوى الاسم، مشيرين إلى أن مشروع الصرف الصحي بدأ العمل به منذ أكثر من 16 عامًا، لكنه لم يكتمل حتى الآن، باستثناء السوق الحضاري الذي تم افتتاحه قبل نحو عامين.

وأضاف عدد من الأهالي، أن طريق مصر – أسيوط الزراعي ما يزال يشهد سوءًا في حالته الفنية، ما يؤدي إلى تكرار الحوادث بشكل شبه يومي.

كما أشار عدد من أهالي العياط، إلى غياب كبير لوسائل المواصلات العامة باستثناء القطار، الذي يشهد تزاحمًا كبيرًا.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، وصف الأهالي مستشفى العياط المركزي، بأنها ما تزال تُعرف بـ "مستشفى الموت"، بسبب ضعف إمكاناتها وقلة التجهيزات، مما يؤدي إلى تحويل معظم الحالات الطارئة إلى مستشفيات خارج المركز، وهو ما يضاعف من معاناة المرضى بسبب بعد المسافة وسوء حالة الطرق، وقد يتسبب في تدهور الحالة الصحية أو وفاة المصابين قبل وصولهم إلى المستشفى البديل.

علمًا دائرة العياط، يخوض فيه الانتخابات نحو 16 مرشحًا على النظام الفردي في دائرة العياط والبدرشين.