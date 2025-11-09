العالم اليوم - إسرائيل تقترب من استعادة جثة جندي بعد 4117 يوما في غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تقترب من استعادة جثة جندي بعد 4117 يوما في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 نوفمبر 2025 08:04 صباحاً - بعد 4117 يوما في قطاع غزة، تستعد إسرائيل خلال ساعات لاستلام جثة الجندي هادار غولدين الذي قتل في أغسطس 2014، في أعقاب إعلان حركة حماس العثور عليها في رفح.

وأبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عائلة الجندي بتطورات الأمر، مع التشديد على انتظار تأكيد رسمي ودقيق لهوية الرفات.

وبحسب مصدر أمني إسرائيلي نقلت تصريحاته هيئة البث (كان)، فإن "التقديرات تشير إلى أن الجثة تعود لغولدن، لكن لا يوجد تأكيد رسمي بعد".

وقتل غولدين خلال عملية عسكرية عرفت باسم "الجرف الصامد" قبل أكثر من 11 عاما، واختطفت جثته داخل نفق على يد حماس.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أغسطس 2014، حين سرت هدنة لمدة 72 ساعة بين إسرائيل وحماس، لكن الأولى قالت إن الحركة خرقتها بإطلاق صواريخ وقذائف.

وخلال بحث قوة إسرائيلية عن أنفاق في رفح جنوبي قطاع غزة، تعرضت لهجوم من عناصر لحماس خرجوا من نفق، مما أسفر عن مقتل 3 جنود، من بينهم غولدن الذي اختطفت جثته.

وبعد عمليات تمشيط استمرت 72 ساعة، عثر على أدلة ومقتنيات نسبت لغولدن، مما سمح بإعلان مقتله رسميا رغم عدم العثور على جثته، ومنذ ذلك الحين ظل مصنفا كـ"جندي قتل ولا يُعرف مكان دفنه".

بينما خاضت عائلته حملة ضاغطة، طالبت بمنع أي ترتيبات لإعادة إعمار غزة من دون استعادة الجثة.