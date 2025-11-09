العالم اليوم - عسكري إسرائيلي بارز: دخلنا حرب غزة بلا خطط عملياتية

انتم الان تتابعون خبر عسكري إسرائيلي بارز: دخلنا حرب غزة بلا خطط عملياتية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 نوفمبر 2025 07:08 صباحاً - كشف عسكري إسرائيلي بارز أن الجيش دخل حرب غزة "من دون أي خطط عملياتية ذات صلة"، في تصريحات جديدة أثارت ضجة في إسرائيل.

وخلال مؤتمر مغلق حضره رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وضباط كبار آخرون، قال العسكري إن "القيادة الجنوبية دخلت الحرب ضد حماس في 7 أكتوبر 2023 من دون أي خطط عملياتية ذات صلة، مما أجبر الضباط على وضع خطط جديدة في الأسابيع التي تلت الهجوم".

وسلطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الضوء على التصريحات، من دون ذكر اسم صاحبها.

وتأتي هذه التعليقات قبل أيام قليلة من نشر تقرير بشأن التحقيقات الداخلية للجيش، في "الإخفاقات" التي أدت إلى هجوم حماس المباغت صباح 7 أكتوبر 2023.

وقال الضابط الذي خدم في قسم القوة النارية بالقيادة الجنوبية منذ بدء الحرب، إن القيادة "بدأت الحرب من دون استعداد، واضطرت إلى وضع خطط من الصفر خلال الأسابيع الأولى من القتال، قبل بدء الغزو البري الإسرائيلي".

وانتقد الضابط "سنوات من الإهمال والرضا عن النفس في القيادة"، قائلا إن المراجعات والتوصيات المتكررة لتحسين الجاهزية "تجاهلها القادة المتعاقبون، مما ترك القيادة من دون دليل عملي لحرب شاملة مع حماس".

وخص بالذكر فترة إليعازر توليدانو، الذي قاد القيادة الجنوبية من مارس 2021 إلى يوليو 2023، واصفا إياها بفترة اتسمت بـ"إهمال شديد ونقص في التخطيط العملياتي".

وفي حديثه أمام مئات الضباط، أشار إلى أن توليدانو علق لافتة في المقر كتب عليها "النصر يحب الاستعداد"، لكن في الواقع "حدث العكس".

وفي الفعالية نفسها، أقر الضباط أن خطط الطوارئ القائمة، بما في ذلك عملية "ديموقليس" وهي اقتراح لضرب شبكة حماس في حال نشبت حرب مفاجئة، أثبتت عدم جدواها بمجرد بدء القتال.

وأضاف موجها حديثه لزامير: "أطالب بتحقيق شامل وشفاف ونزيه في الحرب حتى نتمكن من التعلم حقا"، مشيرا إلى أن زامير، الذي تولى منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلفا لهرتسي هاليفي في مارس 2025، وقائد القيادة الجنوبية الحالي يانيف آسور، أحدثا "أفضل التغييرات التي شهدتها القيادة منذ عام".

من المتوقع أن يسلط تقرير لجنة "ترجمان" الضوء على عيوب خطيرة في المراجعات الداخلية للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تلك التي أجرتها الاستخبارات العسكرية ومديرية العمليات، وفق "تايمز أوف إسرائيل".

كما بحثت اللجنة "إخفاقات سياسية أوسع نطاقا مرتبطة باستراتيجية إسرائيل، التي استمرت عقدا لاحتواء حماس بدلا من تفكيكها".

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على تصريحات الضابط، قائلا في بيان إنه "يعقد مؤتمرات تعليمية تتيح حوارا مفتوحا ونقديا ومهنيا، ولا يعلق على المناقشات التي تجري في منتديات عملياتية مغلقة".