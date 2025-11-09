إطلاق قافلة زاد العزة الـ68 إلى غزة بحمولة 280 ألف سلة غدائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 09:36 صباحاً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" الـ68، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة بحمولة 68، أطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت نحو 280 ألف سلة غذائية، 185 طن دقيق، أكثر من 2700 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 1200 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

قوافل زاد العزة يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.