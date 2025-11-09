انتهاء التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات النواب في لوس أنجلوس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 10:32 صباحاً - أغلقت منذ قليل، لجان الاقتراع في مدينة لوس أنجلوس أبوابها، وذلك بعد انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، التي بدأت فى الساعة السابعة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة".

- إغلاق آخر لجان التصويت فى اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

يشار إلى أن الساعة السابعة صباح اليوم بالقاهرة تعنى وفق فارق التوقيت الساعة 9 مساء السبت فى لوس انجلوس وهو الموعد المقرر لانتهاء التصويت باليوم الأخير فى الخارج.

- غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب بالخارج

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح وإغلاق مقرات اللجان خلال اليومين الماضيين على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.

نص القرار أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وتضمن أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا قبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية ، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها.

وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الميعاد المحدد، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.