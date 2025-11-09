وزير الخارجية يؤكد لنظيره النيجيري عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 12:33 مساءً - جرى اتصال هاتفي يوم الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ويوسف توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ونيجيريا، وما تشهده من زخم متنامٍ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشدداً على أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة السيد الوزير لنيجيريا في يوليو ٢٠٢٥ لاسيما منتدى الأعمال المصري-النيجيري، مشيراً إلى أهمية استغلال القدرات التى يتمتع بها البلدان، وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية لاسيما مجالات التجارة والطاقة والزراعة والبنية التحتية والتعدين والتشييد والبناء والدواء إلى جانب استمرار تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال البرامج التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزيران آخر المستجدات في القارة الأفريقية، مؤكدَين ضرورة تعزيز العمل الإفريقي المشترك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القارة، وفي مقدمتها الأزمات السياسية والإنسانية والتهديدات العابرة للحدود. كما شدد الوزيران على أهمية استمرار التشاور والتنسيق داخل الاتحاد الإفريقي بما يخدم مصالح شعوب القارة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

واختتم الاتصال بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكة بما يلبي التطلعات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وإرساء السلم والأمن في إفريقيا.