اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامى تعقد اجتماعا لمتابعة تغطية انتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - عقدت اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس النواب 2025 اجتماعًا بمقر نقابة الإعلاميين، وذلك تحت إشراف النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، وبرئاسة الأستاذ محجوب سعدة، السكرتير العام للنقابة، وبحضور أعضاء اللجنة -منهم:

الدكتورة منى الحديدي – عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الدكتور رضا عبد الواجـد – عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر (بنين).

الدكتور ممدوح مكاوي – عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف.

داليا الخطيب – مذيعة براديو 9090.

الدكتورة هدى عبد الغفار – كبير المحررين بالهيئة الوطنية للإعلام وخبيرة الإعلام الرقمي.

نادية فتحي حسن محمد النشار – رئيس شبكة الشباب والرياضة.

الدكتورة أماني الحسيني _ عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

سامح عبد المحسن السيد الشوادي – مخرج بقطاع قنوات النيل المتخصصة.

خالد لطيف – مقدم برامج.

يُسر فلوكس – مخرجة بالتلفزيون المصري.

الدكتورة راندا رزق – رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة.

الدكتورة إلهام يونس – وكيل المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق.

الدكتورة نسرين عبدالعزيز – أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق ، ومدير وحدة التدريب وتطوير المهارات.

علي الكنيسي – معدّ برامج أول بقطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام.

الدكتورة هويدا محمد – أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد، وكيل كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية.

الدكتورة رحاب الداخلي محمد ــ رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

الإعلامي طاهر أبو زيد ــ مذيع راديو مصر وقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.

الإعلامي محمد علوي — مقدم برامج بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام ، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بالهيئة العربية للتصنيع.

الإعلامية سارة نجيب رمزي — كبير مذيعي التلفزيون المصري، بالهيئة الوطنية للإعلام.

الدكتورة إيمان مشرفة--قائم بأعمال وكيلة كلية الإعلام لخدمة المجتمع وشؤون البيئة، جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

محمد سيد عفيفي – رئيس قناة النيل للرياضة بالهيئة الوطنية للإعلام.

الإعلامية مدى سعيد ـ مذيعة أخبار

شهد الاجتماع مناقشات موسَّعة حول أساليب التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 من قِبَل وسائل الإعلام، وأبرز المميزات والملاحظات على أداء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، وكذلك الإعلام الأجنبي المهتم بتغطية الشأن المصري، حيث تناولت اللجنة بالبحث والتحليل أبرز الملاحظات المهنية التي وردت في التقارير الرصدية خلال الأيام الماضية.

وأكد النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، خلال الاجتماع، أن الهدف من هذه اللقاءات النقاشية هو تعزيز الأداء المهني، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما يضمن تقديم تغطية متوازنة وموضوعية تواكب أهمية هذا الاستحقاق الدستوري، وقيام الإعلاميين بدورهم الوطني.

وأشار إلى أن النقابة تتابع باهتمام ما يُقدَّم من محتوى إعلامي، وتحرص على استمرار التواصل مع المؤسسات الإعلامية لتصحيح أي ملاحظات مهنية، في إطار من التعاون المشترك.

كما أوضح الأستاذ محجوب سعده أن اللجنة العليا للرصد تسعى من خلال اجتماعاتها الدورية إلى تطوير أدوات الرصد والتحليل الإعلامي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المهني للإعلاميين خلال تغطية الانتخابات، مؤكدًا أن النقابة تعمل على تعزيز ثقافة المسؤولية الإعلامية، والالتزام بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الإعلامي.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة أداء الإعلاميين في التغطية الإعلامية للاستحقاق الدستوري انتخابات مجلس النواب 2025، واستكمال دورها المهني والوطني تجاه الوطن، تأكيدًا على دور نقابة الإعلاميين كمرجعية مهنية تدعم إعلامًا وطنيًا واعيًا ومسؤولًا، وتقدم حملات توعوية للإعلاميين والجمهور لبناء رأي عام صادق، والمساهمة بصورة فاعلة في معركة الوعي.