عاجل- رئيس الوزراء في القمة العالمية لصناعة التعهيد: شعبنا بحقّ أعظم ثرواتنا ومصر تمنح المستثمرين الاستقرار والشراكة

رئيس الوزراء في القمة العالمية لصناعة التعهيد: شعبنا بحقّ أعظم ثرواتنا ومصر تمنح المستثمرين الاستقرار والشراكة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة في مصر أو توسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة "إيتيدا"، ومسؤولي الشركات المشاركة.

رؤية مصر الاقتصادية واستقرار المناخ الاستثماري

أكد رئيس الوزراء في كلمته أن انعقاد هذه القمة يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة العالم به، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل وفق رؤية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: استقرار الاقتصاد الكلي، وجاهزية البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري. وأوضح أن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية شاملة لتبسيط إجراءات الاستثمار، ورقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتسهيل تخصيص الأراضي، مؤكدا أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يضمن مرونة السياسات وتكاملها بين مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

نصف تريليون دولار استثمارات في البنية التحتية

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة استثمرت أكثر من نصف تريليون دولار في تطوير شبكات الطرق، والموانئ، والمطارات، وأنظمة الطاقة، والمناطق اللوجستية، والتواصل الرقمي، وهي الأسس التي تمكّن الشركات والأعمال التجارية العالمية من الازدهار. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تتكامل مع المشروع القومي "حياة كريمة" الذي يخدم أكثر من 60 مليون مواطن، ويوفر بنية تحتية حديثة وخدمات متكاملة في القرى المصرية.

التحول الرقمي والطاقة المتجددة أساس التنمية المستدامة

أوضح رئيس الوزراء أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت رائدة إقليميًا في هذا المجال، وتحتل المركز الأول في سرعة الإنترنت الثابت على مستوى إفريقيا، والثاني من حيث انخفاض التكلفة. وأكد أن مصر تصنف ضمن المجموعة الأولى "أ" في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، مشددًا على التزام الدولة بالتحول نحو الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

الاستثمار في الإنسان المصري.. أعظم الثروات

انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن المحور الثالث في الرؤية الوطنية وهو الاستثمار في رأس المال البشري، موضحًا أن الشعب المصري، وخاصة الشباب، يمثل أعظم ثروات الأمة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير التعليم التقني والمهني، وتعزيز المهارات الرقمية واللغوية، وتضمين الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية. وأضاف أن التعاون بين الجامعات المصرية ومقدمي التكنولوجيا العالميين يضمن إعداد جيل مؤهل لاحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزة اقتصادية

أكد رئيس الوزراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي في مصر، موضحًا أنه يتابع شخصيًا هذا القطاع مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت. وقال إنه زار أكثر من عشرة مراكز خدمة عالمية خلال 18 شهرًا، وشاهد بنفسه كفاءات شابة تقدم خدماتها لعملاء دوليين بمهنية وفخر. وأشار إلى أن زيارة شركات التكنولوجيا ومدارس الاتصالات ومراكز الابتكار أصبحت محطة ثابتة في جدول أعماله، مؤكدًا تفاؤله الدائم بمستقبل هذا القطاع في مصر.

رسالة رئيس الوزراء للمستثمرين

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتوجيه رسالة لرؤساء الشركات المشاركة في القمة قائلًا: مصر تمنحكم الاستقرار والشراكة، فلدينا جيل من الشباب الماهر والمتحمس للمساهمة في نموكم العالمي، والحكومة تؤمن بأن شراكتها مع القطاع الخاص هي الطريق الأضمن للازدهار والنمو. وأكد أن مصر لا تفرض أي قيود على تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج، بما يمنح المستثمرين الحرية والمرونة التي يتوقعونها ويستحقونها.