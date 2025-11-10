منذ قليل .. فتح لجان انتخابات مجلس النواب فى الجيزة بعد انتهاء ساعة الراحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 04:29 مساءً - فتحت اللجان الفرعية فى انتخابات مجلس النواب بحي الدقي في محافظة الجيزة، منذ قليل، أبوابها أمام المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، وذلك بعد انتهاء ساعة الراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 61 لسنة 2025 بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب، والتي حددت من الساعة الثالثة وحتى الرابعة مساءً.

وبدأت لجان انتخابات مجلس النواب 2025، استقبال الناخبين منذ انطلاق التصويت فى التاسعة صباحًا، وذلك في أول أيام الانتخابات المقرر عقدها فى المرحلة الأولى يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و 11 نوفمبر.

انتشار عناصر الشرطة في محيط اللجان

وانتشرت عناصر الشرطة في محيط اللجان الانتخابية، وفي الشوارع الرئيسية والمحاور المؤدية إليها، لتيسير وصول الناخبين إلى لجانهم دون عقبات، مع تفعيل دور الأكمنة ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ أو محاولة للإخلال بالأمن العام.

تقديم تسهيلات لذوي الهمم وكبار السن

وشهدت اللجان قبل دقائق من فتح أبوابها، توافد عشرات الرجال والنساء والشباب الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم مبكرًا، فضلًا عن تقديم تسهيلات وإرشادات لكبار السن وذوي الهمم، بدءًا من اختيار اللجان في الأدوار الأرضية لسهولة الوصول إليها، وكراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية، بما يضمن تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم دون عناء.

تجهيز 386 مقرًا انتخابيًا و775 لجنة فرعية

ورفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى بالداخل، إذ تستقبل نحو 6.5 مليون ناخب، موزعين على 12 دائرة عامة تضم 386 مقرًا انتخابيًا و775 لجنة فرعية.

وكثفت جهودها لرفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية من خلال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والسيارات المتهالكة وتمهيد الطرق، مع تسيير دوريات نظافة على مدار الساعة لرفع المخلفات أولًا بأول، مع تشكيل لجان للمرور على المقار الانتخابية للتأكد من توافر جميع الأدوات والوسائل اللازمة لتيسير عملية التصويت.

وأكدت المحافظة مراعاة حركة كبار السن وذوي الهمم، وتركيب المظلات ومقاعد الانتظار، والاطمئنان على سلامة مرافق الكهرباء ومياه الشرب ودورات المياه، وتوفير فرق ومعدات الطوارئ.



