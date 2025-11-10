أخبار اليمن : الاحتلال يسلّم 15 جثماناً لشهداء من غزة

الاحتلال يسلّم 15 جثماناً لشهداء من غزةسلّم الاحتلال الإسرائيلي بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم 15 جثمانًا لشهداء فلسطينيين من قطاع غزة تم الإفراج عنهم.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، بأن جثامين الشهداء الـ 15 وصلت مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 315 جثمانًا.

وهذه الدفعة الـ 12 لجثامين شهداء أفرج عنهم الاحتلال منذ اتفاق وقف الحرب بغزة في 11 أكتوبر الماضي، حيث تم التعرف حتى الآن على 89 جثمانًا.

وبدا على معظم الجثامين علامات التعذيب والحرق والإعدام، وكان معظمها مقيد اليدين والعينين، إضافة لاختفاء ملامحها من شدة التعذيب، ما منع الأهالي من التعرف على معظمها.