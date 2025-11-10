الهيئة الوطنية للانتخابات: إصابة قاضية بسوهاج بحالة إعياء واستبدالها بآخر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 05:25 مساءً - أكدت القاضى أحمد بندارى، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم أن إحدى القاضيات فى الدائرة الثالثة مراغة بسوهاج أصيبت بحالة إعياء شديد، ورفضت ترك اللجنة واستمرت فى العمل لحين استبدالها بقاضى آخر.

ورصدت الهيئة وجود زحام شديد من الناخبين فى 10 لجان فرعية فى الفيوم وأسيوط وأسوان نظرا لأن هذه اللجان هى مسقط رأس عدد من المرشحين الذين قاموا بحشد أنصارهم، وقامت الهيئة بتدعيمها بقضاة احتياطيين نظرا لوجود.

قال القاضى أحمد بندارى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، إن الهيئة وردت لها عدة شكاوى من الناخبين بخصوص استخدام الحبر الفوسفورى.

وأوضح القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يتم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية بصفة عامة، ويتم استخدامه فقط فى الانتخابات الرئاسية، والاستفتاءات منعا لإزدواج التصويت ننظرا لسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم خارج لجانهم الأصلية.

وعن لجان الوافدين فقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم وجود لجان للوافدين فى انتخابات مجلس النواب 2025، باعتبار أن القانون الزم كل ناخب التصويت فى دائرته الانتخابية وفق محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى للناخب، وأن لجان الوافدين تكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات التى لا تلزم الناخب التصويت فى محل إقامته ولكن يجوز له التصويت فى اى لجنة من اللجان المخصصة للمغترب أو الوافد.

وكان القاضى أحمد بندارى، أعلن أن عدد من يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، فى 14 محافظة هى الجيزة وبني سويف والفيوم والوادى الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.