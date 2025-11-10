ارتفاع الأسهم الأوروبية
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين متأثرة بحالة التفاؤل في الأسواق العالمية وسط ترحيب المستثمرين بمؤشرات أولية على أن الإغلاق الحكومي الأمريكي التاريخي قد ينتهي قريبا.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة إلى 571 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، متعافيا من أدنى مستوى إغلاق في أكثر من ثلاثة أسابيع والذي سجله يوم الجمعة.
وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر أغسطس مع حذر المستثمرين وسط مخاوف بشأن فقاعة تكنولوجيا وعدم وجود بيانات رسمية أمريكية بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية المستمر منذ 40 يوما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع الأسهم الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.