ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبيةارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين متأثرة بحالة التفاؤل في الأسواق العالمية وسط ترحيب المستثمرين بمؤشرات أولية على أن الإغلاق الحكومي الأمريكي التاريخي قد ينتهي قريبا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة إلى 571 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، متعافيا من أدنى مستوى إغلاق في أكثر من ثلاثة أسابيع والذي سجله يوم الجمعة.

وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر أغسطس مع حذر المستثمرين وسط مخاوف بشأن فقاعة تكنولوجيا وعدم وجود بيانات رسمية أمريكية بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية المستمر منذ 40 يوما.