الاتحاد الإفريقي يطالب بالإفراج عن مختطفين في مالي فورا وبدون شروط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 04:29 مساءً - أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن إدانته لاختطاف ثلاثة مواطنين مصريين في مالي ، داعيا إلى  الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ،  وإلى جانب المصريين، تحدثت وسائل إعلام بينها موقع  إنديا توداي عن اختطاف 5 هنود في غرب مالي، كانوا  يعملون في مشروع للكهرباء .

 

واعتبر علي يوسف في بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن  مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني . وندد الدبلوماسي يوسف بالهجمات  التي تستهدف المدنيين الأبرياء، والتي تسببت في خسائر بشرية غير مقبولة، كما رفعت من حالة عدم الاستقرار في المناطق المتضررة .

 

وأعرب عن قلقه العميق إزاء  التدهور السريع للوضع الأمني في مالى ، حيث فرضت مجموعات إرهابية حصارا أدى إلى انقطاع الإمداد بالمواد الأساسية، مما فاقم بشكل خطر الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان المدنيون .

 

وجدد تأكيد  تضامن الاتحاد الإفريقي مع الحكومة والشعب الماليين ومع عائلات الضحايا ، كما أكد  التزام الاتحاد الراسخ بدعم السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل .

 

وحث على  استجابة دولية قوية منسقة ومتسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل ، داعيا إلى  تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم الفني والمالي للدول التي تواجه هذه التهديدات .

 

وأكد رئيس المفوضية الإفريقية  الاستعداد الكامل للاتحاد الإفريقي لمواكبة مالي ودعم كافة دول الساحل خلال هذه المرحلة الدقيقة، من خلال تقديم الدعم اللازم لجهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار .

 

وتبنت  جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في وقت سابق اختطاف 3 مصريين في مالي، مطالبة بفدية قدرها 5 ملايين دولار لإطلاق سراحهم.

 

