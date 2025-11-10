الاتحاد الإفريقي يطالب بالإفراج عن مختطفين في مالي فورا وبدون شروط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 04:29 مساءً - أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن إدانته لاختطاف ثلاثة مواطنين مصريين في مالي ، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ، وإلى جانب المصريين، تحدثت وسائل إعلام بينها موقع إنديا توداي عن اختطاف 5 هنود في غرب مالي، كانوا يعملون في مشروع للكهرباء .

واعتبر علي يوسف في بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني . وندد الدبلوماسي يوسف بالهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء، والتي تسببت في خسائر بشرية غير مقبولة، كما رفعت من حالة عدم الاستقرار في المناطق المتضررة .

وأعرب عن قلقه العميق إزاء التدهور السريع للوضع الأمني في مالى ، حيث فرضت مجموعات إرهابية حصارا أدى إلى انقطاع الإمداد بالمواد الأساسية، مما فاقم بشكل خطر الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان المدنيون .

وجدد تأكيد تضامن الاتحاد الإفريقي مع الحكومة والشعب الماليين ومع عائلات الضحايا ، كما أكد التزام الاتحاد الراسخ بدعم السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل .

وحث على استجابة دولية قوية منسقة ومتسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل ، داعيا إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم الفني والمالي للدول التي تواجه هذه التهديدات .

وأكد رئيس المفوضية الإفريقية الاستعداد الكامل للاتحاد الإفريقي لمواكبة مالي ودعم كافة دول الساحل خلال هذه المرحلة الدقيقة، من خلال تقديم الدعم اللازم لجهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار .

وتبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في وقت سابق اختطاف 3 مصريين في مالي، مطالبة بفدية قدرها 5 ملايين دولار لإطلاق سراحهم.