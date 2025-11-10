نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إقبال كثيف وانتظام في جميع محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت جميع محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الإثنين 10 نوفمبر، إقبالًا كبيرًا من الناخبين على لجان الاقتراع، وسط تنظيم محكم وإشراف قضائي كامل، مع تدعيم اللجان بالقضاة الاحتياطيين لتسهيل سير العملية الانتخابية والتعامل مع أي كثافات.

إقبال ملحوظ في محافظات الوجه القبلي

رصدت الهيئة الوطنية للانتخابات توافد كثيف من الناخبين في محافظات الصعيد، خاصة في الفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، حيث لوحظ ازدحام في بعض اللجان الفرعية بسبب كونها مسقط رأس عدد من المرشحين الذين حشدوا أنصارهم.

وأكد القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، أن اللجان تم تدعيمها بقضاة احتياطيين لضمان سير العملية بسلاسة، كما تم تسهيل دخول وخروج الناخبين، مع توفير التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تنظيم وإقبال في محافظات الوجه البحري

شهدت محافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح إقبالًا مستمرًا منذ بداية التصويت وحتى فترة ما بعد الراحة، حيث تميزت اللجان بالانضباط الكامل والتأمين المكثف من قبل قوات الشرطة، مع متابعة مباشرة من رؤساء اللجان والقضاة المشرفين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المقرات مجهزة بشكل يسمح بتقديم خدمة سريعة للناخبين، وتجنب أي مشاكل في عملية الاقتراع.

شهدت محافظات بني سويف والفيوم والوادي الجديد والبحر الأحمر، إقبالًا متنوعًا من جميع الفئات العمرية، حيث لوحظ حرص الشباب والسيدات على المشاركة الفعلية، ما يعكس وعي المواطنين بأهمية التصويت في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

كما تم التعامل مع أي حالات طارئة، مثل مرض بعض المشرفين على اللجان، عن طريق استبدالهم فورًا بالقضاة الاحتياطيين لضمان استمرار العملية الانتخابية دون تأخير.

تفاصيل عدد الناخبين واللجان في المرحلة الأولى

الجيزة: 12 دائرة، 775 لجنة، 152 مترشحًا، 6،634،318 ناخبًا

الفيوم: 4 دوائر، 343 لجنة، 68 مترشحًا، 2،232،098 ناخبًا

الوادي الجديد: 2 دائرة، 60 لجنة، 22 مترشحًا، 195،479 ناخبًا

بني سويف: 4 دوائر، 479 لجنة، 102 مترشحًا، 2،096،676 ناخبًا

المنيا: 6 دوائر، 621 لجنة، 145 مترشحًا، 3،831،541 ناخبًا

أسيوط: 4 دوائر، 492 لجنة، 102 مترشحًا، 3،073،670 ناخبًا

سوهاج: 8 دوائر، 641 لجنة، 177 مترشحًا، 3،375،700 ناخب

قنا: 4 دوائر، 352 لجنة، 122 مترشحًا، 2،215،411 ناخبًا

الأقصر: 3 دوائر، 147 لجنة، 51 مترشحًا، 922،698 ناخبًا

أسوان: 4 دوائر، 190 لجنة، 59 مترشحًا، 1،122،806 ناخب

البحر الأحمر: 3 دوائر، 68 لجنة، 11 مترشحًا، 340،360 ناخب

الإسكندرية: 5 دوائر، 558 لجنة، 89 مترشحًا، 4،475،444 ناخب

البحيرة: 8 دوائر، 753 لجنة، 210 مترشحين، 4،388،114 ناخب

مرسى مطروح: 2 دائرة، 127 لجنة، 13 مترشحًا، 375،543 ناخب

إشراف قضائي وتدابير سلامة

أكد القاضي بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع يوميًا أي شكاوى من الناخبين، خاصة المتعلقة بالحبر الفوسفوري الذي لا يُستخدم في الانتخابات البرلمانية، ويتم تطبيقه فقط في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات لمنع ازدواج التصويت.

كما أوضحت الهيئة عدم وجود لجان للوافدين في هذه الانتخابات، حيث يلزم كل ناخب بالتصويت في دائرته وفق بطاقة الرقم القومي.