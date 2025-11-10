الهيئة الوطنية تعلن إصابة قاضيين بالبحيرة والمنيا باعياء شديد واستبدالها بآخرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - قال القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، إن الهيئة تلقت إخطارا بإصابة أحد القضاة فى لجنة الثامنة بالدلنجات بالبحيرة، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى واستبداله باخر.

كان أصيب رئيس اللجنة 34 فى المنيا بحالة اعساء وتم نقل له إلى المستشفى.

كما أكد القاضى أحمد بندارى بعد رصد اى خروقات للدعاية الانتخابية أو توجيه الناخبين لاختيار مرشح معين وأنه فى حالة رصد هذا سيتم التحقيق لكن الهيئة لم تتلقى اى بلاغات بهذا الشأن.

استمعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات القاضى أحمد بندارى، إلى عدد من القضاة رؤساء اللجان العامة والمتابعة فى المحافظات التى تجري فيها انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عبر الفيديوكونفرانس لاطلاع الرأى العام الأول اخر مستجدات اليوم الأول من الانتخابات.

وأكد القضاة على انتهاء التصويت فى العديد من اللجان وغلق الابواب فى اليوم الأول من التصويت بينما هناك لجان مازالت مستمرة.

أشياء لا تراها فى انتخابات مجلس النواب 2025

وردا على شكاوى الناخبين بعدم وجود حبر فسفورى فى انتخابات مجلس النواب 2025، فأن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنه لا يتم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية بصفة عامة ويتم استخدامه فقط فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات منعا لإزدواج التصويت ننظرا لسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم خارج لجانهم الأصلية.

وعن لجان الوافدين فقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم وجود لجان للوافدين فى انتخابات مجلس النواب 2025، باعتبار أن القانون الزم كل ناخب التصويت فى دائرته الانتخابية وفق محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى للناخب، وأن لجان الوافدين تكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات التى لا تلزم الناخب التصويت فى محل إقامته ولكن يجوز له التصويت فى اى لجنة من اللجان المخصصة للمغترب أو الوافد.

عدد الناخبين فى كل محافظة بالمرحلة الأولى

وأعلن القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هذه الانتخابات يتنافس فيها 1281 مرشحا ويحق لنحو 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، التصويت فى 5606 لجنة فرعية على مساوى 14 محافظة هى الجيزة وبني سويف والفيوم والوادى الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.

استعلام عن لجنتك بالرقم القومي

وسهلت الهيئة الوطنية للانتخابات، على الناخبين طريقة الاستعلام عن اللجان الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب 2025، من خلال تطبيق الهيئة الوطنية الإلكتروني والذى يمكن تنزيله على الموبايل سواء اندرويد أو ايفون فى أقل من دقيقة.

وبمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو على تطبيق "الهيئة الوطنية للانتخابات، تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها، حيث تظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصورته، يظهر لك رقم اللجنة ومسلسل الناخب فى كشوف الناخبين بما يدل الناخب على مكان لجنته الانتخابية

كان القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 35 مليون و279 ألف و922 ناخبا موزعين كالتالى:

- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخب)

-الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخب)

-الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخب)

-بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشحًا (2096676 ناخب)

-المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخب)

-أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشحًا (3073670 ناخب)

-سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا (3375700 ناخب)

-قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخب)

-الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخب)

-أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخب)

-البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخب)

-الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخب)

-البحيرة تضم 9 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحًا (4388114 ناخب)

-مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا (375543ناخب)

مواعيد انتخابات المرحلة الأولى

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء التصويت فى المرحلة الأولى بالداخل وكذا موعد الإعادة لها والنتيجة الرسمية.

- 10 و11 نوفمبر الانتخابات في الداخل

- انتخابات الإعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر

- انتخابات الإعادة بالداخل 3 و4 ديسمبر