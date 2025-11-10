نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أول تعليق من كريم محمود عبدالعزيز على أزمة انفصاله عن زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان كريم محمود عبدالعزيز خبر انفصاله عن زوجته آن الرفاعي، موضحًا أن الطلاق هو شرع الله.

وجاء نص بيان كريم محمود عبدالعزيز كالتالي: «أؤكد احترامي وتقديري الكامل لوالدة بناتي، وستظل دائمًا أمًا لبناتي مهما حدث، وأنا والدهم. حاولنا كثيرًا على مدار سنوات طويلة، لكن الحياة تستمر وقد ننجح أحيانًا ونفشل أحيانًا أخرى.

انفصالنا لا يعني أبدًا أن هناك طرفًا مخطئًا أو يحمل عيبًا، فالكثير من العلاقات تنتهي لأن الله قدّر لها ذلك. انفصالنا تم بكل ود واحترام متبادل بيننا.

بالطبع لم يكن هذا هو الحل الذي تمنّيته، لكنه قدر الله، ولم يكن لأي شخص – سواء قريب أو بعيد – أي دور في قرار الطلاق، كما لم يتدخل أحد في مشاكلنا. ما يُقال مؤخرًا عن دخول أطراف أخرى غير صحيح.

واختتم قائلا «البيوت لها أسرار، ولذا كنت أفضل عدم الحديث عن حياتي الشخصية احترامًا لي ولجميع الأطراف، لكن تقديرًا للجمهور كان من المهم توضيح الأمر لكل من يهتم».