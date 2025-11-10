العالم اليوم - الشرع يغادر البيت الأبيض.. وواشنطن تجدد تعليق "عقوبات قيصر"

انتم الان تتابعون خبر الشرع يغادر البيت الأبيض.. وواشنطن تجدد تعليق "عقوبات قيصر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 نوفمبر 2025 09:28 مساءً - غادر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الإثنين، البيت الأبيض، بعدما عقد اجتماعا مطولا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال مراسل "دوت الخليج" إنه بعد المغادرة، توقفت سيارة الشرع لتحية الجالية السورية أمام البيت الأبيض، وسط حراسة أمنية مشددة.

ودام اجتماع ترامب والشرع في البيت الأبيض ساعة و36 دقيقة. ولم يسمح للصحفيين والكاميرات بدخول الاجتماع.

وزيارة واشنطن هي الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة سوريا، وذلك بعد زيارة في سبتمبر ألقى خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليصبح أول زعيم سوري يلقي مثل هذه الكلمة منذ عقود.

واشنطن تجدد تعليق "عقوبات قيصر"

بالتزامن مع مغادرة الشرع البيت الأبيض، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق فرض العقوبات بموجب قانون "قيصر" على سوريا جزئيا لمدة 180 يوما.

وأوضحت الوزارة أن قرار تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تحل محل إعفاء سابق صدر في 23 مايو الماضي.

كما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن وزارتي الخارجية والتجارة الأميركيتين، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أعلنوا في بيان مشترك تعليق العمل بقانون "قيصر"، والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها، دون الحاجة إلى ترخيص.

وفي مايو الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قرارا يقضي بتخفيف العقوبات على سوريا، وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق.