الداخلية: لم يتم منع صحفيين من تغطية قرعة الحج العلنية بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - نفى مصدر أمنى ما تردد بشان منع صحفيين من تغطية قرعة الحج العلنية التى أجريت بتاريخ 5 نوفمبر الجارى، وقال المصدر إنه بالنسبة لبيان الصادر عن نقابة الصحفيين المصريين والمتضمن منع إثنين من الصحفيين من تغطية قرعة الحج العلنية التى أجريت بتاريخ 5 الجارى بمحافظة المنوفية، فإنه لم يتم منع أى من السادة الصحفيين والإعلاميين المشاركين فى القرعة المشار إليها أو أى قرعة أخرى أجُريت بمختلف المحافظات.

وأشار المصدر إلى أن هناك ضوابط للتصوير معلومة لديهم، حيث يتم توجيه خطابات للوزارة بالأسماء المقررة من جهات عملهم أو حملهم تصاريح تفيد ذلك أو كونهم معتمدين لدى الوزارة، وأن الكشوف التى وردت من مختلف المؤسسات الصحفية والكيانات الإعلامية تم الموافقة عليها جميعاً دون إستثناء، وقد خلت من إسميهما وتم إيضاح ذلك لهما فى حينه.