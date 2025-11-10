نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الكثافة الانتخابية في بويطي بالواحات.. مشهد وعي وطني ومشاركة شعبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منطقة بويطي بالواحات في محافظة الجيزة إقبالًا كثيفًا من الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025. وتراوحت أعمار الناخبين بين الشباب وكبار السن، فيما امتدت الطوابير أمام اللجان وسط تنظيم محكم وإجراءات أمنية وصحية دقيقة. وقد أظهرت هذه الكثافة الإقبالية روح المشاركة الوطنية، حيث حرص المواطنون على ممارسة حقهم الديمقراطي، ما جعل من هذه الانتخابات دليلًا على وعي شعبي حقيقي بمسؤولياتهم تجاه مستقبل وطنهم.

وعكس حضور الناخبين في بويطي قدرة الجيزة على إدارة العملية الانتخابية بكفاءة، حيث تم تجهيز اللجان بكافة التسهيلات من مقاعد ومظلات، وتنظيم دخول وخروج المواطنين بسلاسة، لتظهر المحافظة كمثال يحتذى به في الالتزام بالمشاركة الفاعلة والاختيار الواعي لممثلي الشعب في البرلمان الجديد، مؤكدين بذلك أن الكثافة الانتخابية ليست مجرد أرقام، بل علامة على وعي ديمقراطي راسخ.

سيدات أطفيح في قلب المشاركة السياسية

على الجانب الآخر شهدت لجان مركز أطفيح بمحافظة الجيزة إقبالًا ملحوظًا من السيدات منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرصن على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، وسط أجواء يسودها الحماس والانضباط. وقد أظهرت السيدات وعيًا سياسيًا كبيرًا وحرصًا على ممارسة حقهن الدستوري، مؤكّدات دعمهن الكامل للمشاركة في بناء مستقبل الوطن من خلال صناديق الاقتراع.

كما تميزت لجان أطفيح بحسن التنظيم وتواجد الأطقم الإدارية والتنظيمية لتيسير عملية التصويت، إلى جانب توفير مظلات ومقاعد وممرات مخصصة لكبار السن وذوي الهمم. وساهمت المتطوعات في إرشاد الناخبات وتقديم الدعم اللازم لهن داخل وخارج اللجان، ما أضفى طابعًا من التعاون والروح الوطنية على سير العملية الانتخابية في مشهد يعكس صورة مشرفة للمرأة المصرية ومشاركتها الإيجابية في الحياة العامة.