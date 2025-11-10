نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتابع تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة ويؤكد استمرار الإصلاحات لجذب الاستثمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة مستجدات تنفيذ وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسؤولي الجهات المعنية، فيما شارك أحمد كجوك وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول موقف تطبيق الاتفاقيات التي أبرمتها مصر على المستويَين الثنائي ومتعدد الأطراف، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يدعم قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو أعلى وتحسين مؤشرات الميزان التجاري ورفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتفاقيات تساهم كذلك في دعم جهود توطين الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب دورها في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية وزيادة تدفقات الاستثمار المباشر.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين بيئة الاستثمار وتوفير مناخ محفز لزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، سواء عبر إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، مستفيدة من المقومات الاقتصادية والفرص الواعدة التي تجعل السوق المصري وجهة جاذبة للمستثمرين.