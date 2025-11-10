نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تجسيد حقيقي لإرادة الشعب نحو مستقبل أفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بإحدى لجان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وأكد "سعده" في تصريحاته عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري كفله الدستور والقانون لكل مواطن، مشيرًا إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع يُعد تعبيرًا صادقًا عن وعي الشعب المصري وإرادته الحرة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

ودعا نقيب الإعلاميين جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري الكبير، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تُجسّد روح الانتماء والمسؤولية الوطنية، وتسهم في خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر وشعبها الواعي.

وأشار "سعده" إلى أن نقابة الإعلاميين تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة أداء الإعلاميين المكلفين بتغطية فعاليات انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تحرص النقابة على دعمهم الكامل وتوفير كل السبل التي تضمن أداءهم المهني على أكمل وجه، بما يعكس الشفافية والحياد والمصداقية في نقل الصورة الحقيقية للانتخابات.

وأوضح أن هناك غرفة متابعة دائمة داخل النقابة من خلال اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي، تقوم بمتابعة التغطيات الإعلامية لحظة بلحظة عبر مختلف الوسائل المرئية والمسموعة، لضمان الالتزام بالمعايير المهنية.

واختتم نقيب الإعلاميين تصريحاته بالتأكيد على أنه لم تُرصد أي مخالفات مهنية حتى الآن من قِبل الإعلاميين المشاركين في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025، سواء في وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة، وهو ما يعكس الالتزام والانضباط المهني للإعلاميين خلال هذا الحدث الوطني المهم.