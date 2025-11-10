منتخب الناشئين يخسر من إنجلترا 3-0 ويتأهل إلى دور الـ32 بمونديال الناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:30 مساءً - تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم للناشئين رغم الخسارة من منتخب إنجلترا، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال الناشئين بقطر، سجل أهداف المباراة ريجين هيسكي (هدفين) وماينز (هدف).

بهذه النتيجة تراجع منتخب مصر إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط خلف منتخب فنزويلا المتصدر برصيد 7 أهداف وانجلترا الوصيف برصيد 7 نقاط بينما يأتي في المركز الأخير بدون نقاط.

تعرض أدهم فريد للإصابة في الدقيقة 12 وغادر الملعب، وأجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر تغيير اضطراري بنزول عبد العزيز الزغبي ، وتقدم منتخب إنجلترا للناشئين على نظيره منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بعد تسجيل ريجين هيسكي في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

واستدعى أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب حكم المباراة مستغلا كارت التحدي وفقا للوائح الفيفا، لمراجعة إحدى اللعبات، بعد دفع أحد لاعبي الفراعنة في منطقة جزاء إنجلترا، ولكن بعد مراجعة اللعبة رفض منح مصر ركلة جزاء وأمر باستئناف اللعب.

وألغى حكم الراية هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بداعي التسلل من متابعة حمزة الدجوي لركلة حرة أنقذها الحارس الإنجليزي، وطلب منتخب مصر كارت التحدي للمرة الثانية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بسبب الخشونة الزائدة مع عمر عبد العزيز حارس الفراعنة من لاعب منتخب إنجلترا ولكن الحكم رفض إشهار الكارت الأحمر ليخسر الفراعنة طلب كارت التحدي خلال أحداث الشوط الثاني، وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف.

وعزز ريجين هيسكي لاعب منتخب إنجلترا للناشئين تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني في شباك منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وأنقذ عمر عبد العزيز حارس مرمى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة شباكه من استقبال الهدف الثالث أمام إنجلترا بعد تصديه لركلة جزاء من ريجين هيسكي في الدقيقة 64 من عمر المباراة ، وأضاف ماينز الهدف الثالث لفريقه في مرمى انجلترا في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين كالتالي، عمر عبد العزيز في حراسة المرمى، نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي في الدفاع، عمر كمال - باسل مدحت – أنس رشدي - بلال عطية في الوسط، إبراهيم النجعاوي - حمزة عبد الكريم في الهجوم.

وتضم قائمة المنتخب كلا من حراسة المرمى عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق، وفي خط الدفاع حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، خط الوسط عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري، خط الهجوم حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب، وفي قائمة الانتظار وفقا للوائح اللاتحاد الدولي عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

مباراة منتخب مصر تحت 17 سنة أمام منتخب إنجلتر تذاع عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، وقناة الكأس القطرية، في تمام الساعة 5:45 مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة. ويتصدر منتخب مصر للناشئين ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، متفوقا على منتخب فنزويلا صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف، ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل هايتي المجموعة دون نقاط.