نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - غلق اللجان الانتخابية في أول أيام الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اللجان الانتخابية أعمالها في أول أيام التصويت ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد إعلان غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات – برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة – انتهاء عمليات التصويت في 70 دائرة انتخابية موزّعة على 14 محافظة.

تفاصيل اليوم الأول من التصويت

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم استخدام الحبر الفسفوري في انتخابات مجلس النواب، موضحة أن استخدام الحبر يقتصر فقط على الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات لمنع ازدواج التصويت، نظرًا لسماح تلك الانتخابات للناخبين بالإدلاء بأصواتهم خارج لجانهم الأصلية.

كما شددت الهيئة على عدم وجود لجان للوافدين في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث ينص القانون على ضرورة أن يدلي الناخب بصوته في اللجنة التابعة لعنوانه المثبت في بطاقة الرقم القومي. وتخصَّص لجان الوافدين فقط في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات التي لا تُلزم الناخب بالتصويت في محل إقامته.

أرقام وإحصاءات اليوم الأول

أعلن المستشار أحمد بنداري أن المنافسة في المرحلة الأولى تشمل 1281 مرشحًا، فيما يحق لنحو 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا التصويت داخل 5606 لجنة فرعية في 14 محافظة، وهي:

الجيزة

بني سويف

الفيوم

الوادي الجديد

المنيا

أسيوط

سوهاج

قنا

الأقصر

أسوان

البحر الأحمر

الإسكندرية

البحيرة

مرسى مطروح

وفيما يلي توزيع الناخبين والدوائر وعدد المترشحين بكل محافظة:

الجيزة: 12 دائرة – 775 لجنة – 152 مرشحًا (6،634،318 ناخبًا)

الفيوم: 4 دوائر – 343 لجنة – 68 مرشحًا (2،232،098 ناخبًا)

الوادي الجديد: دائرتان – 60 لجنة – 22 مرشحًا (195،479 ناخبًا)

بني سويف: 4 دوائر – 479 لجنة – 102 مرشحًا (2،096،676 ناخبًا)

المنيا: 6 دوائر – 621 لجنة – 145 مرشحًا (3،831،541 ناخبًا)

أسيوط: 4 دوائر – 492 لجنة – 102 مرشحًا (3،073،670 ناخبًا)

سوهاج: 8 دوائر – 641 لجنة – 177 مرشحًا (3،375،700 ناخبًا)

قنا: 4 دوائر – 352 لجنة – 122 مرشحًا (2،215،411 ناخبًا)

الأقصر: 3 دوائر – 147 لجنة – 51 مرشحًا (922،698 ناخبًا)

أسوان: 4 دوائر – 190 لجنة – 59 مرشحًا (1،122،806 ناخبًا)

البحر الأحمر: 3 دوائر – 68 لجنة – 11 مرشحًا (340،360 ناخبًا)

الإسكندرية: 5 دوائر – 558 لجنة – 89 مرشحًا (4،475،444 ناخبًا)

البحيرة: 9 دوائر – 753 لجنة – 210 مرشحًا (4،388،114 ناخبًا)

مرسى مطروح: دائرتان – 127 لجنة – 13 مرشحًا (375،543 ناخبًا)

خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

سهّلت الهيئة الوطنية للانتخابات على الناخبين إمكانية معرفة لجانهم الانتخابية عبر تطبيقها الإلكتروني المتاح على هواتف "أندرويد" و"آيفون".

بمجرد إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، تظهر جميع بيانات الناخب، بما في ذلك:

اسم المدرسة

رقم اللجنة

الرقم المسلسل للناخب في كشوف الناخبين

موقع اللجنة بسهولة

مواعيد انتخابات المرحلة الأولى

10 و11 نوفمبر: التصويت بالداخل

1 و2 ديسمبر: انتخابات الإعادة بالخارج

3 و4 ديسمبر: انتخابات الإعادة بالداخل