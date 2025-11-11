نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الداخلية تسهّل مشاركة كبار السن وذوي الهمم في انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت وزارة الداخلية على تقديم الدعم الكامل للناخبين خلال انتخابات مجلس النواب 2025، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وذلك عبر تنظيم نقل غير القادرين من منازلهم إلى لجانهم الانتخابية لضمان مشاركتهم الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري.

كما قامت الأجهزة الأمنية بتوفير كراسي متحركة وسيارات لنقل الناخبين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بحسن معاملة المواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لضمان سهولة الإدلاء بأصواتهم.

وأعرب المواطنون من أصحاب الحالات الإنسانية عن تقديرهم لجهود الشرطة، معتبرين ذلك موقفًا وطنيًا وإنسانيًا يعكس حرص الدولة على ضمان مشاركة جميع الفئات في العملية الانتخابية.

أعداد الناخبين في المرحلة الأولى

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد الناخبين في المرحلة الأولى يبلغ 35،279،922 ناخبًا موزعين على 14 محافظة، كالتالي:

الجيزة: 12 دائرة – 775 لجنة – 152 مرشح – 6،634،318 ناخب

الفيوم: 4 دوائر – 343 لجنة – 68 مرشح – 2،232،098 ناخب

الوادي الجديد: 2 دائرة – 60 لجنة – 22 مرشح – 195،479 ناخب

بني سويف: 4 دوائر – 479 لجنة – 102 مرشح – 2،096،676 ناخب

المنيا: 6 دوائر – 621 لجنة – 145 مرشح – 3،831،541 ناخب

أسيوط: 4 دوائر – 492 لجنة – 102 مرشح – 3،073،670 ناخب

سوهاج: 8 دوائر – 641 لجنة – 177 مرشح – 3،375،700 ناخب

قنا: 4 دوائر – 352 لجنة – 122 مرشح – 2،215،411 ناخب

الأقصر: 3 دوائر – 147 لجنة – 51 مرشح – 922،698 ناخب

أسوان: 4 دوائر – 190 لجنة – 59 مرشح – 1،122،806 ناخب

البحر الأحمر: 3 دوائر – 68 لجنة – 11 مرشح – 340،360 ناخب

الإسكندرية: 5 دوائر – 558 لجنة – 89 مرشح – 4،475،444 ناخب

البحيرة: 8 دوائر – 753 لجنة – 210 مرشح – 4،388،114 ناخب

مرسى مطروح: دائرتان – 127 لجنة – 13 مرشح – 375،543 ناخب

مواعيد انتخابات المرحلة الأولى

التصويت بالداخل: 10 و11 نوفمبر 2025

انتخابات الإعادة بالخارج: 1 و2 ديسمبر 2025

انتخابات الإعادة بالداخل: 3 و4 ديسمبر 2025

محافظات المرحلة الأولى

الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح