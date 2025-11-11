التضامن الاجتماعي: التدخل السريع ينقذ أسرة بلا مأوى في القاهرة .. وينقلها بشكل مؤقت لدار رعاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً - وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ببحث الاستغاثة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تواجد أسرة بلا مأوى بالقرب من مستشفى منشية البكري بمحافظة القاهرة.

وتوجه فريق التدخل السريع المركزي على الفور إلى مكان تواجد الأسرة، حيث تبين أنها سيدة تدعى "د.ع"، وتبلغ من العمر 41 عاما، ولديها ثلاثة أطفال من زوجها الحالي، وهم " ف.ح " ٤ سنوات، و " س.ح" عام ونصف العام، و" س.ح" ٤٠ يوما، كما لديها خمسة أبناء آخرين من زوجها المتوفي تتراوح أعمارهم مابين 18:6 عاما، منهم ابن يعاني من إعاقة ذهنية، ويعيشون مع شقيقتهم المتزوجة بالمنصورة، وزوج السيدة الحالي كان يعمل باليومية، ولكنه أصيب بعينه أثناء العمل، ولايعمل الآن، والأسرة تعيش على المساعدات المقدمة من المارة في الشارع.

وأجرى فريق التدخل السريع دراسة حالة للأسرة بالتنسيق مع الإدارة المركزية الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لتقديم مساعدات لهم، وعلى أثر ذلك تم نقل الأم والأطفال إلي إحدي دور الرعاية الاجتماعية بشكل مؤقت لحين توفير وحدة سكنية لها بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في استقبال أي شكاوى تتعلق بنزلاء دور الرعاية الاجتماعية أو تعرضهم لأي خطر أو إساءة من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528 والخط الساخن الخاص بالوزارة على الرقم 16439 وكذلك الخط الساخن أبناء مصر على الرقم 19828 المخصص لاستقبال شكاوى نزلاء دور الرعاية الاجتماعية.