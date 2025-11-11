نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. إقبال كثيف على مدرسة الفاروق بالجيزة مع بدء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء من الحماس والمسؤولية الوطنية، تواصلت صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 داخل مدارس محافظة الجيزة، حيث تحولت مدرسة الفاروق إلى مقر انتخابي يستقبل الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا. وشهدت المدرسة إقبالًا متزايدًا من المواطنين وسط تنظيم محكم وتواجد أمني مكثف لتسهيل دخول الناخبين، بينما توافد الأهالي في طوابير أمام اللجان، وسط أجواء يسودها الانضباط والتعاون بين القائمين على العملية الانتخابية والمشاركين فيها.

تشهد محافظة الجيزة صباح اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 إقبالًا متزايدًا من المواطنين منذ فتح اللجان أبوابها في التاسعة صباحًا. وتوافد الناخبون على مقار الاقتراع في مختلف أنحاء المحافظة، خاصة في مناطق العمرانية والهرم والعياط وأوسيم، وسط تنظيم محكم من الجهات الأمنية لتيسير عملية الدخول والتصويت. ويجري سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها النظام والانضباط، مع وجود ملحوظ للسيدات وكبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم مبكرًا.

غرف عمليات ومتابعة مستمرة

وتستمر العملية الانتخابية حتى التاسعة مساءً، حيث تتابع غرف العمليات بالمحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات سير التصويت لحظة بلحظة لضمان انتظام الإجراءات، فيما تواصل قوات الأمن والمرور انتشارها لتأمين اللجان ومنع أي تكدس أو تجاوز. وتشير المؤشرات الأولية إلى تزايد الإقبال في الساعات الأولى من اليوم الثاني مقارنة ببداية اليوم الأول، في مشهد يعكس حماس المواطنين للمشاركة في رسم خريطة البرلمان القادم.

جانب من سير العملية الانتخابية بالجيزة