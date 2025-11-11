نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام التصويت داخل مدرسة الكداية في أطفيح بالجيزة خلال انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع بمدرسة الكداية في أطفيح بمحافظة الجيزة انتظامًا ملحوظًا في سير عملية التصويت صباح اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

حيث توافد الناخبون بكثافة منذ فتح أبواب اللجان في الساعة التاسعة صباحًا، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية والإشراف القضائي الكامل.

إقبال المواطنين وتنظيم اللجان

تميز المشهد الانتخابي في مدرسة الكداية بحضور متنوع من المواطنين، بما في ذلك الشباب والسيدات وكبار السن، الذين اصطفوا في صفوف منظمة أمام أبواب اللجان، للتأكد من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

وقد أشرف القضاة على العملية الانتخابية، وحرصوا على التثبت من هوية الناخبين ومطابقة أسمائهم مع كشوف الناخبين قبل تسليمهم بطاقات الاقتراع.

تسهيلات وخدمات للناخبين

تم توفير كافة التسهيلات للناخبين داخل اللجان، بما في ذلك تنظيم الدخول والخروج بشكل آمن، ومراعاة احتياجات كبار السن وذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة لضمان سلامة الجميع واستمرار العملية الانتخابية بسلاسة.

إجراءات وفرز الأصوات

من المقرر أن تظل اللجان مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساءً، لتختتم بذلك المرحلة الأولى من التصويت في الداخل، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد الإغلاق في مقار اللجان الفرعية، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية للحصر العددي النهائي.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير العملية الانتخابية في جميع اللجان بمحافظة الجيزة، مع إمكانية استعلام الناخبين عن أماكن لجانهم من خلال التطبيق الإلكتروني أو الموقع الرسمي للهيئة، لضمان وصول كل ناخب إلى لجانه بسهولة، مع الحفاظ على سرية التصويت.