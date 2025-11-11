نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- توقف مؤقت للتصويت بلجان المرحلة الأولى لانتخابات النواب لمدة ساعة وفق الضوابط القانونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوقف التصويت مؤقتًا بعد قليل داخل لجان محافظات المرحلة الأولى في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لبدء ساعة الراحة القانونية المُقررة من الساعة الثالثة عصرًا حتى الرابعة مساءً، قبل أن تُستأنف عمليات الاقتراع من جديد حتى الساعة التاسعة مساءً أو حتى انتهاء آخر ناخب داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بصوته.

قرار الهيئة الوطنية بشأن ساعة الراحة

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت قرارًا ينظم آلية العمل داخل اللجان الفرعية خلال ساعة الراحة، مؤكدة أنها ساعة واحدة غير قابلة للمد.

ونص القرار على ضرورة الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر داخل المركز الانتخابي وخارجه، لضمان إعلام جميع الناخبين.

إجراءات غلق اللجان أثناء ساعة الراحة

يوجه رئيس اللجنة الفرعية إعلانًا رسميًا للحاضرين بوقف التصويت عند بدء فترة الراحة، ثم يتم اتباع إجراءات تأمينية دقيقة تشمل:

غلق باب اللجنة بقفل تأميني والتأكد من سلامة النوافذ.

غلق فتحة صندوق الاقتراع بالقفل البلاستيكي وتسجيل رقمه في محضر الإجراءات.

التحفظ على الأوراق والمستندات بطريقة آمنة يحددها رئيس اللجنة.

إثبات جميع الإجراءات في المحضر المخصص لذلك.

منع رئيس اللجنة وأمنائها من مغادرة محيط المركز الانتخابي طوال فترة الراحة.

وعقب انتهاء الساعة، يتم فتح اللجنة بإجراءات معاكسة تشمل التأكد من سلامة الأقفال والأوراق، ثم يُستأنف التصويت رسميًا.

أعداد الناخبين في المرحلة الأولى

يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة 35،279،922 ناخبًا موزعين على المحافظات الأربع عشرة، من بينها:

الجيزة: 6634318 ناخب

الفيوم: 2232098 ناخب

بني سويف: 2096676 ناخب

المنيا: 3831541 ناخب

أسيوط: 3073670 ناخب

سوهاج: 3375700 ناخب

قنا: 2215411 ناخب

الأقصر: 922698 ناخب

أسوان: 1122806 ناخب

الإسكندرية: 4475444 ناخب

البحيرة: 4388114 ناخب

ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً تمهيدًا لبدء عمليات الفرز فور غلق اللجان.