نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: العملية الانتخابية تسير بانضباط وسلاسة في مختلف المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة

إقبال كثيف من الناخبين في عدد من اللجان الفرعية

وسائل رقمية رسمية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 يجري في أجواء من الانضباط والسلاسة، دون رصد أي معوقات تؤثر على سير الاقتراع في المحافظات الأربع عشرة المشاركة بهذه المرحلة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم الثلاثاء بمقرها لمتابعة تطورات العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

أوضح بنداري أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع على مدار الساعة سير التصويت عبر التواصل المستمر مع رؤساء اللجان العامة والفرعية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الهيئة أتمت جميع التجهيزات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لاستقبال ملايين الناخبين، وتوفير بيئة مناسبة تضمن ممارسة الحق الدستوري في التصويت بسهولة ويسر.

العملية الانتخابية تسير بانتظام في جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها 5606 لجنة

وأضاف أن العملية الانتخابية تسير بانتظام في جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها 5606 لجنة، تتبع 70 لجنة عامة موزعة على 14 محافظة، ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا. كما أكد أن الهيئة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى أو بلاغات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

وشهدت عدد من المحافظات – من بينها الجيزة، بني سويف، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسيوط – إقبالًا كثيفًا من المواطنين على اللجان منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية محكمة لتسهيل دخول الناخبين والحفاظ على النظام داخل المقار الانتخابية. وأشاد عدد من رؤساء اللجان الفرعية خلال مداخلات بالفيديو كونفرانس بانضباط الناخبين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن توفير ست وسائل رقمية رسمية لتمكين المواطنين من متابعة مستجدات الانتخابات بدقة وموثوقية، وتشمل الموقع الرسمي للهيئة، والصفحات المعتمدة على منصات فيس بوك، تيك توك، إكس، يوتيوب، وواتس آب. وتتيح هذه الوسائل التعرف على بيانات اللجان وأماكن التصويت، ومتابعة البيانات الصادرة عن الهيئة أولًا بأول.

يُذكر أن انتخابات المرحلة الأولى تُجرى داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر 2025، على أن تُعلن النتيجة الرسمية في 18 نوفمبر، بينما تُجرى جولة الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن يتم إعلان نتائج الإعادة رسميًا في 11 ديسمبر 2025.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان الشفافية الكاملة والنزاهة التامة في جميع مراحل العملية الانتخابية، بما يعكس صورة إيجابية عن المشاركة الشعبية الواسعة ووعي الناخب المصري بمسؤولياته الوطنية.