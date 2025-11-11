نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية تنبه اللجان بعدم إعلان النتائج والاكتفاء بالحصر العددي في انتخابات النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، مؤتمرًا مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة لمتابعة سير اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، واستعراض مستجدات فتح اللجان والالتزام بضوابط عملية التصويت والفرز.

لا مد للتصويت بعد التاسعة مساءً

أكد القاضي أحمد بنداري خلال المؤتمر أنه لا يوجد قرار بمد فترة التصويت بعد الساعة التاسعة مساءً، وهو الموعد المحدد لغلق اللجان.

ومع ذلك شدد على أنه يجب على القضاة تمكين جميع الناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم حتى بعد موعد الغلق، ضمانًا لحقهم الدستوري في التصويت.

بدء إجراءات الفرز وفق الضوابط

وأوضح بنداري أن إجراءات فرز الأصوات ستبدأ فور انتهاء التصويت اليوم، حيث يقوم رئيس كل لجنة فرعية بـ:

فصل بطاقات الانتخاب الخاصة بالنظام الفردي عن بطاقات نظام القائمة.

تحرير محضر مستقل لكل نظام.

مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية للصناديق بدقة، ومطابقتها بمحضر اللجنة.

إجراء الفرز في حضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين.

كما يعلن رئيس اللجنة الفرعية:

العدد الحصري للناخبين المقيدين

عدد من أدلوا بأصواتهم

عدد الأصوات الصحيحة والباطلة

الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة

وعقب ذلك تُسلَّم محاضر الفرز والمظاريف الخاصة بالبطاقات وجميع أوراق اللجنة إلى رئيس اللجنة العامة.

تنبيه مهم: منع إعلان أي نتائج

وشدد القاضي أحمد بنداري بشكل قاطع على عدم إعلان أي نتائج رسمية من قبل اللجان الفرعية أو اللجان العامة، والاكتفاء بإعلان الحصر العددي فقط.

وأكد أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإعلان النتائج الرسمية هي الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد لانتخابات مجلس النواب.

ويأتي هذا التنبيه في إطار ضمان الشفافية، ومنع تداول نتائج غير رسمية قد تثير البلبلة قبل إعلان النتائج النهائية من الجهة المختصة.