نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة تشهد إقبالًا مكثفًا في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة مدرسة محمد كريم بمحافظة الجيزة توافدًا كثيفًا للناخبين، وخصوصًا السيدات، للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أضفى الحضور النسائي جوًا من الحيوية والمرح وسط الزغاريد والتشجيع على المشاركة الديمقراطية.

تنظيم وراحة للناخبين

حرص القضاة المشرفون على تسهيل عملية التصويت للسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكد من الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية والقانونية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشار القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن عدد الناخبين في الجيزة يصل إلى 6 ملايين و634 ألفًا و318 ناخبًا موزعين على 12 دائرة انتخابية و775 لجنة فرعية، مؤكدًا أن جميع اللجان مجهزة للتعامل مع الإقبال الكبير وضمان حق كل ناخب في الإدلاء بصوته.

أجواء من الأمل والتفاؤل

تميزت أجواء اللجنة بالانضباط والهدوء، مع مشاركة واسعة من السيدات اللواتي أضفن روح التفاؤل والأمل في مستقبل مشرق، وهو ما يعكس حرص المواطن المصري على ممارسة حقه الدستوري والمساهمة في تعزيز المشاركة السياسية على مستوى المحافظة والدولة.