نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استمرار توافد المواطنين على لجان الوراق بالجيزة في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمر المواطنين في التوافد على لجان الانتخابات بالوراق بمحافظة الجيزة مع دخول مساء اليوم الثاني للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حاملين معهم أطفالهم الصغار، للتأكيد على حرصهم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة في مسيرة التنمية.

مشاركة نسائية ملحوظة

شهدت اللجان مشاركة كثيفة من السيدات، اللواتي أضفن أجواءً من الزغاريد والبهجة، معبرة عن التفاؤل بمستقبل مشرق لمصر، وسط تنظيم دقيق من القضاة وأمناء اللجان لضمان انسيابية عملية التصويت.

إجراءات تنظيمية لضمان سير الاقتراع

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع القضاة المشرفين على اللجان يلتزمون بتمكين الناخبين داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم حتى بعد الساعة التاسعة مساءً، مع الحفاظ على الشفافية والنزاهة في الفرز.

عدد الناخبين في المرحلة الأولى

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 35 مليون و279 ألف و922 ناخبًا موزعين على 14 محافظة، من بينهم محافظة الجيزة التي تضم 12 دائرة و775 لجنة فرعية، بما فيها لجنة الوراق.

مواعيد الانتخابات والإعادة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد التصويت في المرحلة الأولى بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر 2025، بينما ستكون انتخابات الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر.