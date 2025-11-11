وزارة الزراعة: السيطرة على حريق محدود في مخلفات تقليم الأشجار دون خسائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 10:28 مساءً - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تمت السيطرة بشكل كامل على حريق محدود نشب في بعض المخلفات الناتجة عن أعمال تقليم الأشجار المتجمعة تمهيدًا لنقلها خارج نطاق المتحف، موضحة أن الحريق كان بسيطًا ومحصورًا في منطقة بعيدة تمامًا عن أي منشآت أو مقتنيات أثرية.

سيارات الإطفاء انتقلت على الفور

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن سيارات الإطفاء انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وتم التعامل السريع مع النيران وجارٍ حاليًا إتمام عملية الإخماد النهائي تحت إشراف الأجهزة المختصة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان عدم تكرار الواقعة.

وشددت الزراعة على أن الحريق لم يُسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، وأن الموقع بالكامل آمن ومستقر، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار التنسيق بين فرقها الفنية وهيئة الدفاع المدني لتأمين المنطقة ومتابعة عمليات النظافة والتقليم في إطار خطة الحفاظ على الشكل الجمالي والبيئي للمتحف والمنطقة المحيطة به.