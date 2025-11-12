نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة المنصورة يشارك في الملتقى الثالث لتوأمة الجامعات العربية بجامعة صحار العُمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في فعاليات اليوم الأول من الملتقى الثالث لتوأمة الجامعات العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالتعاون مع جامعة صحار بسلطنة عُمان، تحت شعار "الجامعة المنتِجة"، خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر 2025، بجامعة صحار.

عُقدت الفعاليات بحضور معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عُمان، ومعالي الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتور حمدان بن سليمان الفزاري، رئيس جامعة صحار، إلى جانب لفيف من رؤساء الجامعات وممثلي المنظمات والهيئات العربية والإقليمية المعنية بالبحث العلمي والتنمية المستدامة.

وخلال الجلسة الافتتاحية، عُرض فيلمٌ تعريفيٌّ عن جامعة صحار، تَلَتْه كلماتٌ افتتاحية لكلٍّ من وزيرة التعليم العالي العُمانية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، أكدت في مجملها أهمية التعاون العربي المشترك في تطوير منظومة التعليم العالي، وتحقيق التكامل بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج والابتكار.

وفي تصريحٍ صحفي، أكَّد الدكتور شريف خاطر أن مشاركة جامعة المنصورة في هذا الملتقى الدولي تُبرز حرصها على الانفتاح الإقليمي والدولي، وتعزيز حضورها في المحافل العربية التي تسعى إلى تطوير التعليم العالي، وترسيخ مفهوم الجامعة المنتِجة بوصفها أداةً للتنمية والابتكار.

كما أوضح أن جامعة المنصورة تُعد من الجامعات الرائدة في مصر والعالم العربي في مجالات البحث التطبيقي والمبادرات المجتمعية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك منظومةً بحثيةً متقدمة، وقطاعًا طبيًّا ومراكزَ بحثيةً متخصصةً تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تميزها في التصنيفات الدولية التي تعكس مكانتها الأكاديمية المرموقة.

وأشار إلى أن التحول نحو الجامعة المنتِجة يتسق مع توجهات الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التكامل بين التعليم والاقتصاد، مؤكدًا أهمية الشراكات الإقليمية والدولية في تبادل الخبرات وتطوير منظومة التعليم العالي العربي.

كما أكَّد أن الجامعة تسعى، من خلال رؤيتها الاستراتيجية، إلى تحقيق التكامل بين التعليم والبحث والابتكار، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030، ويتماشى مع توجهات الألكسو نحو بناء نموذجٍ عربيٍّ رائدٍ للجامعات المنتِجة القادرة على المساهمة في الاقتصاد المعرفي والتنمية الشاملة.

وتناولت جلسات اليوم الأول محور "الجامعة المنتِجة: المفهوم والأبعاد والنماذج العالمية"، إلى جانب مناقشة موضوعاتٍ شملت الاتجاهات الحديثة في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وآليات الانتقال من الجامعة التقليدية إلى الجامعة المنتِجة، ودور الابتكار وريادة الأعمال في دعم تنافسية الجامعات العربية، وسبل تفعيل الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة.

وسيشهد اليوم الثاني جلساتٍ حواريةً تبحث في استثمار مخرجات البحث العلمي لتحقيق مفهوم الجامعة المنتِجة، واستعراض نماذج عربية وعالمية، إلى جانب مناقشة الشراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي والمؤسسات العالمية، وتعظيم الاستفادة من التعاون البحثي بوصفه نهجًا استراتيجيًّا للتأثير الشامل، وصولًا إلى جلسةٍ ختاميةٍ تتضمن توصياتٍ عمليةً لبناء نموذجٍ عربيٍّ للجامعات المنتِجة.

يأتي انعقاد الملتقى الثالث لتوأمة الجامعات العربية تتويجًا لجهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في بناء شراكاتٍ عربيةٍ مستدامة، ودعم التكامل بين منظومات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، انطلاقًا من دورها الريادي في تعزيز مكانة الجامعات العربية على خريطة التعليم العالمية.