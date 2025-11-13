رابط التسجيل للتقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً -

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التسجيل للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج 2026، حيث يمكن الآن الوصول إلى رابط التسجيل لامتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالى https://sabroadreg.emis.gov.eg/ .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين فى الخارج، موضحة أن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول هو 10 يناير 2026 ، بينما قررت الوزارة أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني يوم 16 مايو 2026.

عقد امتحان أبناؤنا فى الخارج عبر المنصة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الالكترونية لأبناؤنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية للطلاب الذين يطلبون الالتحاق بها .

عقد امتحان أبناؤنا فى الخارج من خلال الفصلين الدراسيين

وأوضحت أنه تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج على نظام الفصلين الدراسيين من خلال المنصة الالكترونية المخصصة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويعفى الطلاب المتقدمين لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية والامتحانات العملية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، ويتم التعبير عن نتيجة تقييم الطلاب في جميع المواد الدراسية بجميع الصفوف الدراسية بالإشارة اليها (اجتاز / لم يجتاز طبقا لآلية عقد امتحانات ابناؤنا في الخارج التي نص عليها الكتاب الدوري رقم (1) لسنة ٢٠٢٢م ، تعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.